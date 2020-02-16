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Один из последних мамонтов не мог чувствовать запах цветов

16 февраля 2020
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Фото: Rob Pongsajapan / flickr.com
Это произошло из-за мутаций, связанных с недостатком генетического разнообразия.

Подавляющее большинство шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) вымерло в конце последнего ледникового периода, но небольшие изолированные популяции смогли продержаться дольше. Новое исследование ученых из Университета штата Нью-Йорк (Буффало) раскрывает степень, в которой по крайней мере один из последних мамонтов пострадал из-за многочисленных мутаций.

Конец ледникового периода и связанная с этим потеря среды обитания сыграли решающую роль в гибели мамонтов около 10 000 — 15 000 лет назад. Однако пара реликтовых популяций сумела выжить, прежде чем погибнуть тысячелетиями позже. Шерстистые мамонты на острове Святого Павла в Беринговом море исчезли только 5 600 лет назад, а их сородичи на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане дожили до второго тысячелетия до нашей эры.

Эти крошечные популяции продержались дольше остальных благодаря изолированности, однако этот же фактор стал причиной недостатка генетического разнообразия, что приводило к множеству проблем, связанных с инбридингом.

В 2017 году исследование ученых из Университета Северной Каролины выявило множество генетических сбоев у шерстистых мамонтов с острова Врангеля. Новое исследование уникально тем, что демонстрирует функциональные последствия специфических генетических мутаций, называемых аллелями.

Исследователи изучили геном шерстистого мамонта с острова Врангеля, ДНК двух континентальных мамонтов и трех индийских слонов в качестве сравнительного анализа. Они выявили у мамонта с острова Врангеля ряд вредных мутаций, которые вызывали различные дефекты поведения и развития. Среди них оказались диабет, снижение мужской фертильности и неспособность чувствовать запах цветов.

Аналогичная потеря обонятельной функции была задокументирована у дельфинов и китов, но их способность воспринимать запахи медленно угасала по мере их перехода в водную среду. Соавтор исследования биолог-эволюционист Винсент Линч отмечает, что эта дисфункция стала для ученых неожиданностью, учитывая насколько обоняние важно для слонов. «У них тысячи генов предназначены для обнаружения различных запахов, что намного больше, чем у других млекопитающих», — говорит Линч.

«Мы обнаружили, что мутации изменили функцию генов мамонтов таким образом, что вызывали болезни. Предыдущие генетические исследования предполагали это, но не демонстрировали наглядно», – Винсент Линч.

По словам ученого, популяция мамонтов на острове Врангеля постоянно уменьшалась, что привело к большому количеству инбридинга среди дальних родственников. Подобные вещи обычно приводят к накоплению генетических дефектов и болезней, которые, вероятно, способствовали вымиранию животных.

Линч отмечает, что хотел бы получить для дальнейшего исследования ДНК еще одного мамонта с острова Врангеля, а также образец с острова Святого Павла, однако если окаменелости мамонтов не редкость, то получить сохраненную ДНК — сложная задача.

Узнайте, где жили последние мамонты на Земле.