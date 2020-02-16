Один из последних мамонтов не мог чувствовать запах цветов

Подавляющее большинство шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) вымерло в конце последнего ледникового периода, но небольшие изолированные популяции смогли продержаться дольше. Новое исследование ученых из Университета штата Нью-Йорк (Буффало) раскрывает степень, в которой по крайней мере один из последних мамонтов пострадал из-за многочисленных мутаций.
Конец ледникового периода и связанная с этим потеря среды обитания сыграли решающую роль в гибели мамонтов около 10 000 — 15 000 лет назад. Однако пара реликтовых популяций сумела выжить, прежде чем погибнуть тысячелетиями позже. Шерстистые мамонты на острове Святого Павла в Беринговом море исчезли только 5 600 лет назад, а их сородичи на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане дожили до второго тысячелетия до нашей эры.
Эти крошечные популяции продержались дольше остальных благодаря изолированности, однако этот же фактор стал причиной недостатка генетического разнообразия, что приводило к множеству проблем, связанных с инбридингом.
В 2017 году исследование ученых из Университета Северной Каролины выявило множество генетических сбоев у шерстистых мамонтов с острова Врангеля. Новое исследование уникально тем, что демонстрирует функциональные последствия специфических генетических мутаций, называемых аллелями.
The Broken Genes of the Last Woolly Mammoths | "The key innovation of our paper is that we actually resurrect Wrangel Island mammoth genes to test whether their mutations actually were damaging," said Vincent Lynch, PhD. https://t.co/T7L9a32Ejp pic.twitter.com/3vWBplGCSW— Genetics & Genomics (@Genetics_LR) February 10, 2020
Исследователи изучили геном шерстистого мамонта с острова Врангеля, ДНК двух континентальных мамонтов и трех индийских слонов в качестве сравнительного анализа. Они выявили у мамонта с острова Врангеля ряд вредных мутаций, которые вызывали различные дефекты поведения и развития. Среди них оказались диабет, снижение мужской фертильности и неспособность чувствовать запах цветов.
Аналогичная потеря обонятельной функции была задокументирована у дельфинов и китов, но их способность воспринимать запахи медленно угасала по мере их перехода в водную среду. Соавтор исследования биолог-эволюционист Винсент Линч отмечает, что эта дисфункция стала для ученых неожиданностью, учитывая насколько обоняние важно для слонов. «У них тысячи генов предназначены для обнаружения различных запахов, что намного больше, чем у других млекопитающих», — говорит Линч.
По словам ученого, популяция мамонтов на острове Врангеля постоянно уменьшалась, что привело к большому количеству инбридинга среди дальних родственников. Подобные вещи обычно приводят к накоплению генетических дефектов и болезней, которые, вероятно, способствовали вымиранию животных.
Линч отмечает, что хотел бы получить для дальнейшего исследования ДНК еще одного мамонта с острова Врангеля, а также образец с острова Святого Павла, однако если окаменелости мамонтов не редкость, то получить сохраненную ДНК — сложная задача.
Узнайте, где жили последние мамонты на Земле.