Один из последних мамонтов не мог чувствовать запах цветов

Подавляющее большинство шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) вымерло в конце последнего ледникового периода, но небольшие изолированные популяции смогли продержаться дольше. Новое исследование ученых из Университета штата Нью-Йорк (Буффало) раскрывает степень, в которой по крайней мере один из последних мамонтов пострадал из-за многочисленных мутаций.

Конец ледникового периода и связанная с этим потеря среды обитания сыграли решающую роль в гибели мамонтов около 10 000 — 15 000 лет назад. Однако пара реликтовых популяций сумела выжить, прежде чем погибнуть тысячелетиями позже. Шерстистые мамонты на острове Святого Павла в Беринговом море исчезли только 5 600 лет назад, а их сородичи на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане дожили до второго тысячелетия до нашей эры.

Эти крошечные популяции продержались дольше остальных благодаря изолированности, однако этот же фактор стал причиной недостатка генетического разнообразия, что приводило к множеству проблем, связанных с инбридингом.

В 2017 году исследование ученых из Университета Северной Каролины выявило множество генетических сбоев у шерстистых мамонтов с острова Врангеля. Новое исследование уникально тем, что демонстрирует функциональные последствия специфических генетических мутаций, называемых аллелями.