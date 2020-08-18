Одно из первых кладбищ для животных появилось в России

Известно, что Николай I славился своим жестоким отношением к людям, но при этом император очень любил лошадей. Именно по его указу в России возникло одно из первых кладбищ для животных. Это было специальное кладбище в Царском Селе, где хоронили императорских лошадей.

После победы над Наполеоном в 1814 году император Александр I, брат Николая, приобрел лошадь по кличке L’Ami, что в переводе с французского означает «друг». На протяжении нескольких лет L’Ami изредка катал Александра и членов его семьи, пока император не умер. После этого возник вопрос о дальнейшем содержании любимца Александра.

Решением послужило строительство отдельной конюшни для императорских лошадей, которую приказал возвести Николай I. И в скором времени в Царском Селе один из самых известных архитекторов того времени Адам Менелас построил конюшню, похожую на роскошный дворец. Именно туда и поселили коня Александр I.

«Друг» прожил там недолго, всего два года, а затем умер. Николай решил похоронить его со всеми почестями: на могилу лошади был установлен мраморный памятник, на котором были выбиты имя владельца L’Ami и их совместные достижения. Впоследствии ещё 120 коней императоров похоронили таким же образом, после чего было решено сделать первое в мире конное кладбище.

После этого, кладбища для животных начали появляться и в других странах. Так, например, подобное кладбище было создано в 1896 году в Нью-Йорке, а в 1899 году — в Париже.