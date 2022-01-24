Огромный павиан отнимает добычу у юных гепардов: видео

Фотограф дикой природы Лора Дайер стала свидетельницей удивительной сцены, произошедшей в заповеднике Масаи-Мара. Самка гепарда привела своих полугодовалых детенышей на «учебную охоту»: она сама поймала юную газель, но не убила ее, а принесла малышам, чтобы те освоили финальные действия.

Однако те оказались еще не готовы – они скорее играли с жертвой, как кошка с мышкой, и газели несколько раз удавалось вырваться. Благодаря своей способности к стремительному бегу гепарды ее каждый раз настигали, но никак не могли нанести ей смертельные раны. Сцена длилась около 40 минут, и в результате шум привлек внимание павиана. Он легко прогнал и мать, и ее детенышей, а затем украл чужую добычу и быстро с ней расправился.