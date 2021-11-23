Охота полярных волков глазами робота-шпиона: видео

На этот раз робоволчонок должен был своими глазами увидеть (а заодно показать всем любителям природы), как охотится стая полярных волков. Но очаровательный малыш, внешне очень похожий на оригинал, столь же неуклюже передвигается, и он не смог догнать волков, которые почуяли добычу. Пока юный робот делал маленькие шажки своими крохотными лапками, голодная стая, состоящая из нескольких взрослых особей и их детенышей, бросилась преследовать стадо овцебыков.

На помощь медленному оператору пришла поддержка с воздуха: роботизированная сова, развивающая скорость до 24 км/ч. В результате получилось захватывающее и трагическое видео, снятое с нескольких ракурсов. Быки, оказавшиеся в опасности, попытались сплотиться, а волки, напротив, старались их разделить, одновременно выбирая наиболее слабую жертву.