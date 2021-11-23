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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Охота полярных волков глазами робота-шпиона: видео

Анастасия Баринова
23 ноября 2021
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
Волчонок и сова сняли реалистичный фильм.

Студия John Downer Productions создает для каналов BBC One и PBS/Nature реалистичных «шпионов»: роботизированных представителей фауны, которые внедряются в группу настоящих животных и ведут съемку, не привлекая к себе внимания.

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На этот раз робоволчонок должен был своими глазами увидеть (а заодно показать всем любителям природы), как охотится стая полярных волков. Но очаровательный малыш, внешне очень похожий на оригинал, столь же неуклюже передвигается, и он не смог догнать волков, которые почуяли добычу. Пока юный робот делал маленькие шажки своими крохотными лапками, голодная стая, состоящая из нескольких взрослых особей и их детенышей, бросилась преследовать стадо овцебыков.

На помощь медленному оператору пришла поддержка с воздуха: роботизированная сова, развивающая скорость до 24 км/ч. В результате получилось захватывающее и трагическое видео, снятое с нескольких ракурсов. Быки, оказавшиеся в опасности, попытались сплотиться, а волки, напротив, старались их разделить, одновременно выбирая наиболее слабую жертву.

Старому быку не повезло: схватка продолжалась около часа, но он не смог отбиться от хищников с их мощными зубами. Малыши все это время оставались в стороне, наблюдая за тактикой взрослых, чтобы в будущем безупречно повторять эти действия.

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