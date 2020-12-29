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Звери

Охотники убивали в среднем одно животное в три минуты за последнее десятилетие

National Geographic Россия
29 декабря 2020
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Фото: picryl.com
Это более 1,7 миллиона животных.

Согласно новому исследованию, за последнее десятилетие было убито более 1,7 миллиона животных, включая львов, слонов и находящихся под угрозой исчезновения носорогов. При этом, охотники за трофеями соревнуются за убийство самых ценных существ. 

Эти данные приведены в книге Эдуардо Гонсалвеса «Утечки трофеев: лучшие охотники и секреты индустрии». В ней подчеркивается связь между отраслью с годовым доходом в 400 миллионов долларов и влиятельными мировыми лидерами. 

Так, по информации Гонсалвеса, президент ЮАР Сирил Рамафоса является участником программы разведения, в результате которой были получены миллионы долларов от продажи редких животных охотникам за трофеями.

Автор книги приводит доказательства существования специального приза «Африканской большой пятерки». Эту награду получили почти 800 охотников, которым удалось убить по крайней мере одного льва, слона, леопарда, черного или белого носорога и буйвола. 

Охотничьи лоббисты Safari Club International (SCI) награждают специальным призом всех, кому удалось застрелить более 80 видов африканских животных. 

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Эдуардо Гонсалвес
экоактивист и писатель

«Будущие поколения будут с ужасом оглядываться на то, как мы позволяли адреналиновым наркоманам массово истреблять исчезающие виды в погоне за ухмыляющимися селфи и ужасными сувенирами. Трофейная охота — это не горстка больных людей. Это огромная глобальная индустрия, которая обладает исключительной властью и манипулирует правительствами»

Еще одним распространенным явлением в современной охотничьей отрасли Гонсалвес называет так называемый «Хогпокалипсис сегодня» (англ. hog — свинья, боров). Многие компании легально предоставляют услуги по убийству свиней из вертолета. Очевидно, это явление было вдохновлено фильмом 1979 года «Апокалипсис сегодня», в котором американский солдат на борту военного вертолета стреляет в безоружных вьетнамских мирных жителей.

Веб-сайт компании Helicopter Pig Hunting, расположенной в Техасе, заманивает клиентов: «Нет ничего лучше, чем жужжать над стаями свиней, отрываясь зудящим пальцем на спусковом крючке».

Гонсалвес ведет компанию по запрещению трофейной охоты во всем мире. Его поддерживают такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо и Джоанна Ламли.

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