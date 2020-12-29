Охотники убивали в среднем одно животное в три минуты за последнее десятилетие

Согласно новому исследованию, за последнее десятилетие было убито более 1,7 миллиона животных, включая львов, слонов и находящихся под угрозой исчезновения носорогов. При этом, охотники за трофеями соревнуются за убийство самых ценных существ.

Эти данные приведены в книге Эдуардо Гонсалвеса «Утечки трофеев: лучшие охотники и секреты индустрии». В ней подчеркивается связь между отраслью с годовым доходом в 400 миллионов долларов и влиятельными мировыми лидерами.

Так, по информации Гонсалвеса, президент ЮАР Сирил Рамафоса является участником программы разведения, в результате которой были получены миллионы долларов от продажи редких животных охотникам за трофеями.

Автор книги приводит доказательства существования специального приза «Африканской большой пятерки». Эту награду получили почти 800 охотников, которым удалось убить по крайней мере одного льва, слона, леопарда, черного или белого носорога и буйвола.

Охотничьи лоббисты Safari Club International (SCI) награждают специальным призом всех, кому удалось застрелить более 80 видов африканских животных.