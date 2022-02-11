Охотники в Вологодской области спасли осиротевших медвежат

Малышам всего три недели, и они нуждаются в серьезной реабилитации.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области следит за судьбой двух спасенных медвежат.

Как говорится в пресс-релизе, 5 февраля охотники, двигаясь по лесной дороге в Верховажском районе, увидели свежие следы медведя. Пройдя в обратном направлении около километра, они обнаружили заброшенную берлогу. В ней находились два маленьких медвежонка; они замерзли, проголодались и едва пищали.

Пушистых сирот отнесли в местную инспекцию. Специалисты установили, что малыши родились примерно три недели назад. У них еще не открылись глаза; весили они около 1 кг. На временном содержании им обеспечили необходимый уход: частое кормление из бутылочки и теплая лежанка для сна.

Спустя два дня малышей перевезли в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. В этой организации детенышей не просто выхаживают, но также адаптируют для жизни в дикой природе. Планируется, что уже осенью, подросшие и окрепшие, вологодские медвежата вернутся обратно на родину, в леса Верховажского района.

Судьба медведицы, покинувшей свою берлогу, тоже оказалась благополучной. По следам охотинспекторы установили, что она снова устроилась на зимнюю спячку в новом месте. Такая модель не является типичной, но иногда встречается.

В среднем беременность у медведиц длится 7 месяцев. Развитие эмбриона начинается не сразу после оплодотворения, а во время гибернации. Плод развивается очень активно, появляясь на свет в феврале-марте.

Мать на время родов просыпается, но затем снова погружается в сон, а ее детеныши, уткнувшись в теплый мех рядом с соском, набираются сил до весны.

Исключением является ситуация, когда кто-то потревожил берлогу – тогда медведица уходит искать новое место для спячки, оставив малышей, поскольку материнский инстинкт у нее развивается только по мере их воспитания. Именно с этой ситуацией столкнулись в Вологодской области: на берлогу упала большая осина, которая, вероятнее всего, и нарушила сон медведицы.

В Тверском реабилитационном центре регулярно взвешивают новых подопечных. Сейчас их масса составляет 1,410 кг и 1,440 кг: вес соответствует возрасту, но аппетит у них пока плохой. Учитывая, что медвежата некоторое время пробыли одни на холоде, ветеринары не исключают вероятность развития пневмонии, что может быть крайне опасно.

Также возможны проблемы с ЖКТ: смена молока медведицы на молочную смесь не проходит бесследно. И, наконец, у одного из малышей повреждена нежная кожица на носу. Медвежата находятся под постоянным наблюдением; помощь оказывает благотворительный фонд «Госпиталь Дикой Природы».

Узнайте, как медведицы заботятся о своем потомстве.