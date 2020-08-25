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Звери

Около 700 км без отдыха: рекордный заплыв белого медведя

Софья Демьянец
25 августа 2020
Евгений Симачёв
Белый медведь Кай
Фото: Евгений Симачёв
Обитатель севера может проплыть без остановки 687 км за 9 дней.

Оказывается, белый медведь способен проплыть 687 км без перерыва на отдых. Такой рекордный для белых медведей заплыв медведица совершила за 9 дней в море Бофорта.

Исследователи, которые изучают белых медведей моря Бофорта, утверждают, что причиной вынужденного рекорда стало изменение климата на Земле. Как известно, белые медведи на протяжении своей жизни плавают от дрейфующих к припайным льдам в поисках добычи и мест отдыха. Но поскольку из-за повышения температуры морской лед стремительно тает, белым медведям приходится преодолевать все большие расстояния, рискуя здоровьем и жизнью своих детенышей.

С помощью GPS-ошейника исследователи, в течение двух месяцев изучающие эту медведицу, смогли следить за ней на протяжении всего её «путешествия». Когда самка, наконец, достигла льда, выяснилось, что она потеряла 20% веса (около 48 кг) и своего годовалого медвежонка, для которого этот заплыв оказался непосильным.

В наши дни белые медведи относятся к уязвимым видам животных, и, прежде всего, потому, что глобальное изменение климата является значительной угрозой для их среды обитания.

Посмотрите на счастье белой медведицы, оказавшейся в бассейне со льдом.

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