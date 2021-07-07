Олень героически спасает кролика от ястреба: видео

Представитель семейства ястребиные, краснохвостый сарыч может вырастать до 65 см. Размах его крыльев составляет от 105 до 141 см, а его самый большой коготь имеет длину от 24,1 до 33,6 мм. Это очень успешный охотник, в чей рацион входит до 500 видов добычи – от беспозвоночных до мелких млекопитающих и других птиц. Придерживая жертву своими лапами, он давит на нее с силой около 91 кг / см2. Возможно, он и мог бы дать отпор оленю, или, по крайней мере, поранить его, но для китопарнокопытного преимуществом оказался эффект неожиданности.

Причины, по которой олень бросился защищать кролика, точно неизвестны, но, вероятнее всего, писк маленького животного напоминал зов попавшего в беду олененка, и у взрослой особи сработал инстинкт защиты детенышей.

Олени хоть и выглядят милыми, в состоянии ярости могут быть очень опасны и даже способны нападать на людей.