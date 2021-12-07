Олень носит на рогах голову соперника: душераздирающее фото

Американка Колетт Инглиш, живущая в Японии, занимается съемкой дикой природы. Однажды в объектив ее камеры попала удивительная сцена, иллюстрирующая жестокие законы дикой природы. Олень бродил по заснеженным лесам, а его рога «украшала» оторванная голова другого оленя.
Можно только догадываться, как именно разворачивались страшные события. В период гона самцы оленей становятся крайне агрессивными и видят конкуренцию в любом объекте. Олень мог пронзить рогами уже мертвого самца, и голова легко отделилась от тела; либо же он сражался с живым оленем, но в процессе битвы их рога запуталась, что происходит очень часто.
(В посте ниже в карусели можно найти видео с оленем, которое сняла Колетт Инглиш, когда встретила животное с жуткой ношей. Осторожно, жестокие кадры).
После этого победивший олень мог долго волочить тело погибшего соперника за собой, пока разложившиеся ткани не «отпустили» голову. Так или иначе, этому оленю вряд ли что-то угрожает: с наступлением весны он сбросит рога, чтобы отрастить новые.
А пока он выглядит довольно зловеще и сам ежедневно видит обращенные к нему мертвые глаза бывшего врага.
Посмотрите, как люди помогают оленям, зацепившимся рогами.