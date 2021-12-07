Олень носит на рогах голову соперника: душераздирающее фото

Можно только догадываться, как именно разворачивались страшные события. В период гона самцы оленей становятся крайне агрессивными и видят конкуренцию в любом объекте. Олень мог пронзить рогами уже мертвого самца, и голова легко отделилась от тела; либо же он сражался с живым оленем, но в процессе битвы их рога запуталась, что происходит очень часто.

(В посте ниже в карусели можно найти видео с оленем, которое сняла Колетт Инглиш, когда встретила животное с жуткой ношей. Осторожно, жестокие кадры).