Олень-путешественник поставил ученых в тупик

Белохвостые, или виргинские олени (Odocoileus virginianus) входят в число самых распространенных диких животных в США. Биологи часто изучают их: это важное звено экологической цепочки может символизировать здоровье всей экосистемы. Недавно ученые из Университета Нью-Гэмпшира обнаружили самую длинную дистанцию, которую прошел взрослый самец белохвостого оленя: 300 километров.
В рамках своего исследования биологи оснастили шесть сотен оленей, живущих в Миссури, GPS-ошейниками. Особь, поставившая рекорд по передвижению, потратила на это 22 дня, перемещаясь в среднем на 13,6 километра в день. Животному, которое внесено в регистр под номером N17003, пришлось неоднократно пересекать крупную реку, железную дорогу и автомагистрали с различным скоростным режимом.
Результаты удивительны не только своим километражем (биологи сравнивают это с расстоянием между Нью-Йорком и Балтимором; по России пример может быть «Москва — Иваново»), но еще и потому, что взрослым самцам такая активность не свойственна. В то время как молодые олени ищут новые территории с целью продолжения рода, более опытные товарищи не покидают уже освоенные места.
Выдающееся путешествие N17003 произошло в ноябре 2017 года, во время охотничьего сезона. Днем олень чаще прятался в лесу, а ночью двигался быстрее, чем в светлое время суток. По мнению Молла, животное знало о потенциальной опасности и подстраивало свое поведение таким образом, чтобы избежать угрозы.
Около восьми миллионов американцев имеют лицензию, разрешающую охотиться на оленей, и это приносит экономике США более 20 миллиардов долларов. Понимание расстояния, на которое перемещаются эти животные, и целей этого передвижения, позволит лучше выделять охотничьи квоты. Кроме того, это может объяснять случаи хронического истощения оленей или заболеваний, которые распространяются между зверями при контакте.
И поскольку объяснения такому путешествию так и не найдено — биологи продолжат свои наблюдения.
Посмотрите, как белохвостые олени сражаются друг с другом.