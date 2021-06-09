Олень-путешественник поставил ученых в тупик

Выдающееся путешествие N17003 произошло в ноябре 2017 года, во время охотничьего сезона. Днем олень чаще прятался в лесу, а ночью двигался быстрее, чем в светлое время суток. По мнению Молла, животное знало о потенциальной опасности и подстраивало свое поведение таким образом, чтобы избежать угрозы.

Около восьми миллионов американцев имеют лицензию, разрешающую охотиться на оленей, и это приносит экономике США более 20 миллиардов долларов. Понимание расстояния, на которое перемещаются эти животные, и целей этого передвижения, позволит лучше выделять охотничьи квоты. Кроме того, это может объяснять случаи хронического истощения оленей или заболеваний, которые распространяются между зверями при контакте.

И поскольку объяснения такому путешествию так и не найдено — биологи продолжат свои наблюдения.

Посмотрите, как белохвостые олени сражаются друг с другом.