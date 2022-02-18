Олени оказались умнее, чем мы думали

Североамериканские олени намеренно избегают участков, где разрешена охота.

Благородных оленей, живущих в Северной Америке, называют «вапити»: сюда входит несколько подвидов, и статусу их популяций ничто не угрожает. Напротив, в тех местах, где их обитает слишком много, возникают проблемы: они конкурируют за пищевые ресурсы с сельскохозяйственными животными, и это наносит экономике большой ущерб.

Государство занимается регулированием численности вапити – в частности, на них разрешена охота. Анализируя эту программу, ученые заметили интересную тенденцию: оказывается, олени прекрасно знают о сезонах охоты и успевают покинуть территорию до того, как туда приходят люди с ружьями. В результате складывается странная ситуация: на общественных участках, где охота разрешена, найти животных невозможно, а те в это время скрываются в частных лесах, где их отстреливать нельзя.

«Это просто безумие: в день начала охоты они уходят, а в день окончания возвращаются. Похоже, что они думают: "О, все эти грузовики едут ради нас, сезон начался, лучше мы уйдем"».

Страдают обе стороны: охотники не только потратили время, но и заплатили за лицензии, а частные землевладельцы получают наплыв непрошенных гостей, вытаптывающих и съедающих молодые побеги. Наблюдения были сделаны с помощью дрона, и это позволило скорректировать программу.

После того, как охота была разрешена и на частных территориях, оленям стало некуда бежать. Поскольку отстрел ведется в соответствии с квотами, глобальной численности популяции это не вредит, зато данные меры позволяют сдерживать растущее поголовье в соответствии с ресурсами каждой отдельно взятой территории.

Узнайте, как 1,5 миллиона лет охоты повлияли на популяции диких животных.