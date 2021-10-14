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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Оленя избавили от ошейника из шины. Он ходил в нем два года

Анастасия Баринова
14 октября 2021
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Фото: CPW NE Region/Twitter
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Фото: CPW NE Region/Twitter
Еще один пример того, как мусор вредит окружающей среде.

Летом 2019 года в Колорадо заметили оленя, на шее которого болталась автомобильная шина. Его увидели сотрудники, изучавшие кадры с камер наблюдения в Скалистых горах. За год животное 17 раз попало на видео – и злополучная шина все так же оставалась на нем. Однако найти оленя и помочь ему освободиться от ошейника у рейнджеров никак не получалось.

Многие люди хотели принять участие в спасательной операции, но специалисты предупредили, что самостоятельно снимать шину оленю при встрече категорически запрещается: это может нанести животному дополнительные травмы, а вапити в состоянии стресса способен покалечить своих помощников. Однако каждого, кто заметит этого оленя, просили связаться с представителями государственных служб по защите природы.

На протяжении всего времени прямой угрозы здоровью оленя не было: шина пока сидела не плотно, позволяя и питаться, и дышать. Однако потенциально ситуация оставалась опасной, особенно с учетом того, что из-за «воротника» олень мог зацепиться за ветви или за рога сородичей.

На прошлой неделе оленя несколько раз видели на колорадской территории Пайн. Туда сразу отправилась группа специалистов. Только с четвертой попытки животное удалось усыпить – рогатый все время находился среди других оленей, и дротик с транквилизатором, выпущенный с большого расстояния, мог случайно попасть не в того пациента.

Когда олень погрузился в сон, спасатели хотели срезать шину. Однако это оказалось невозможным – у нее был металлический каркас. Тогда пришлось спилить оленю рога и снять ошейник через голову.

Шерсть под шиной отсутствовала, имелась небольшая натертая рана, а внутрь забилось около 4 кг земли и хвои. Общая масса «украшения» составляла 16 кг. После оленю ввели препарат «обратного действия», он очнулся и тут же ускакал.

Защитники природы напоминают о необходимости утилизировать мусор, потому что случай с шиной  – далеко не первый. В 2013 году была замечена беременная самка с таким же ожерельем, а жители Колорадо говорят, что видят такое постоянно.

Узнайте о североамериканских оленях – вапити – больше и почитайте, как люди разнимали намертво сцепившихся рогами самцов.

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