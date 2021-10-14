Оленя избавили от ошейника из шины. Он ходил в нем два года

Многие люди хотели принять участие в спасательной операции, но специалисты предупредили, что самостоятельно снимать шину оленю при встрече категорически запрещается: это может нанести животному дополнительные травмы, а вапити в состоянии стресса способен покалечить своих помощников. Однако каждого, кто заметит этого оленя, просили связаться с представителями государственных служб по защите природы.

На протяжении всего времени прямой угрозы здоровью оленя не было: шина пока сидела не плотно, позволяя и питаться, и дышать. Однако потенциально ситуация оставалась опасной, особенно с учетом того, что из-за «воротника» олень мог зацепиться за ветви или за рога сородичей.