Оленя избавили от ошейника из шины. Он ходил в нем два года

Летом 2019 года в Колорадо заметили оленя, на шее которого болталась автомобильная шина. Его увидели сотрудники, изучавшие кадры с камер наблюдения в Скалистых горах. За год животное 17 раз попало на видео – и злополучная шина все так же оставалась на нем. Однако найти оленя и помочь ему освободиться от ошейника у рейнджеров никак не получалось.
Многие люди хотели принять участие в спасательной операции, но специалисты предупредили, что самостоятельно снимать шину оленю при встрече категорически запрещается: это может нанести животному дополнительные травмы, а вапити в состоянии стресса способен покалечить своих помощников. Однако каждого, кто заметит этого оленя, просили связаться с представителями государственных служб по защите природы.
На протяжении всего времени прямой угрозы здоровью оленя не было: шина пока сидела не плотно, позволяя и питаться, и дышать. Однако потенциально ситуация оставалась опасной, особенно с учетом того, что из-за «воротника» олень мог зацепиться за ветви или за рога сородичей.
More video, courtesy of Pat Hemstreet, of the bull elk prior to when wildlife officers were able to remove the tire that was around its neck.— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021
Story: https://t.co/WHfkfPuAck pic.twitter.com/xqKm4Zl4NE
На прошлой неделе оленя несколько раз видели на колорадской территории Пайн. Туда сразу отправилась группа специалистов. Только с четвертой попытки животное удалось усыпить – рогатый все время находился среди других оленей, и дротик с транквилизатором, выпущенный с большого расстояния, мог случайно попасть не в того пациента.
Когда олень погрузился в сон, спасатели хотели срезать шину. Однако это оказалось невозможным – у нее был металлический каркас. Тогда пришлось спилить оленю рога и снять ошейник через голову.
The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021
Story: https://t.co/WHfkfPuAck
📸's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk
Шерсть под шиной отсутствовала, имелась небольшая натертая рана, а внутрь забилось около 4 кг земли и хвои. Общая масса «украшения» составляла 16 кг. После оленю ввели препарат «обратного действия», он очнулся и тут же ускакал.
Защитники природы напоминают о необходимости утилизировать мусор, потому что случай с шиной – далеко не первый. В 2013 году была замечена беременная самка с таким же ожерельем, а жители Колорадо говорят, что видят такое постоянно.
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