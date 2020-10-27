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Звери

Опасное «лакомство»: почему сладкое губительно для кошек и собак

Софья Демьянец
27 октября 2020
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Кстати, плохой пищей для кошки может стать и молоко, поскольку большинство кошек страдают непереносимостью лактозы, а значит, употребление этого продукта может привести к расстройству пищеварения
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Несмотря на хищнический зубной аппарат, собаки не только плотоядны. Они часто включают в мясной рацион растительную пищу и могут легко становиться вегетарианцами.
Кошки не способны воспринимать вкус сладкого, а для собак сладости могут оказаться смертельным ядом.

Если вас вдруг спросят «Любят ли кошки сладкое?», большинство без сомнений ответят отрицательно. Бесспорно, ответ верен, однако почему кошки не любят сладости, известно немногим.

Как свидетельствуют исследования, у этих зверей отсутствуют рецепторы сладкого, а значит, они просто не способны воспринимать этот вкус. Впрочем, это вовсе не означает, что хозяевам кошек не стоит переживать за оставленные без присмотра сладости.

Однако и для кошек, и для собак употребление сладкого может быть чревато. Например, шоколад для лучшего друга человека может оказаться смертельным ядом. Теобромин, который содержится в шоколаде, обладает токсическими свойствами и оказывает сильное возбуждающее действие на сердце и нервную систему животного.

У собак, объевшихся шоколадом, возникает дрожь, судороги и появляются признаки повышенной возбудимости. В худшем случае животное погибнет из-за нарушения сердечной деятельности. Самый опасный для собак — темный кулинарный шоколад, содержащий в шесть раз больше теобромина, чем молочный.

Узнайте, почему секрет ночного зрения сов может заключаться в особом типе ДНК в их сетчатке.

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