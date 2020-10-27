Опасное «лакомство»: почему сладкое губительно для кошек и собак

Если вас вдруг спросят «Любят ли кошки сладкое?», большинство без сомнений ответят отрицательно. Бесспорно, ответ верен, однако почему кошки не любят сладости, известно немногим.

Как свидетельствуют исследования, у этих зверей отсутствуют рецепторы сладкого, а значит, они просто не способны воспринимать этот вкус. Впрочем, это вовсе не означает, что хозяевам кошек не стоит переживать за оставленные без присмотра сладости.

Однако и для кошек, и для собак употребление сладкого может быть чревато. Например, шоколад для лучшего друга человека может оказаться смертельным ядом. Теобромин, который содержится в шоколаде, обладает токсическими свойствами и оказывает сильное возбуждающее действие на сердце и нервную систему животного.

У собак, объевшихся шоколадом, возникает дрожь, судороги и появляются признаки повышенной возбудимости. В худшем случае животное погибнет из-за нарушения сердечной деятельности. Самый опасный для собак — темный кулинарный шоколад, содержащий в шесть раз больше теобромина, чем молочный.

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