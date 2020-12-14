Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Звери

Опоссум столкнул скунса в пруд: видео

National Geographic Россия
14 декабря 2020
_--.jpg
Фото: YouTube
Похоже, животное сделало это просто из вредности.

Инцидент с участием виргинского опоссума (Didelphis virginiana) и полосатого скунса (Mephitis mephitis) запечатлела фотоловушка, установленная возле пруда в Нью-Йорке. 

На кадрах видно, как к пруду подходит скунс и начинает пить воду. Через несколько секунд к нему сзади подходит опоссум, замирает на мгновение, а затем сталкивает в водоем. После этого опоссум отправился по своим делам, а скунс благополучно выбрался из пруда. 

Конфликт между животными произошел еще в июле, однако жительница Нью-Йорка Бетси Поттер, установившая фотоловушку, обнаружила эти кадры только в октябре. 

В сети есть немало роликов, на которых запечатлены драки опоссумов и скунсов. Эти животные являются пищевыми конкурентами, поскольку нередко пересекаются, когда ищут корм рядом с человеческим жильем.

Посмотрите, как муравьед пытается казаться большим и страшным.

рекомендации
Айсберг

Путешествие на Ямал: почувствуй гармонию Арктики

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?