Опоссум столкнул скунса в пруд: видео

Конфликт между животными произошел еще в июле, однако жительница Нью-Йорка Бетси Поттер, установившая фотоловушку, обнаружила эти кадры только в октябре.

В сети есть немало роликов, на которых запечатлены драки опоссумов и скунсов. Эти животные являются пищевыми конкурентами, поскольку нередко пересекаются, когда ищут корм рядом с человеческим жильем.

Посмотрите, как муравьед пытается казаться большим и страшным.