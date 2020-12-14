Опоссум столкнул скунса в пруд: видео

Инцидент с участием виргинского опоссума (Didelphis virginiana) и полосатого скунса (Mephitis mephitis) запечатлела фотоловушка, установленная возле пруда в Нью-Йорке.
На кадрах видно, как к пруду подходит скунс и начинает пить воду. Через несколько секунд к нему сзади подходит опоссум, замирает на мгновение, а затем сталкивает в водоем. После этого опоссум отправился по своим делам, а скунс благополучно выбрался из пруда.
Конфликт между животными произошел еще в июле, однако жительница Нью-Йорка Бетси Поттер, установившая фотоловушку, обнаружила эти кадры только в октябре.
В сети есть немало роликов, на которых запечатлены драки опоссумов и скунсов. Эти животные являются пищевыми конкурентами, поскольку нередко пересекаются, когда ищут корм рядом с человеческим жильем.
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