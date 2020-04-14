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Опустевший мексиканский пляж наводнили крокодилы: видео

Михаил Сысоев
14 апреля 2020
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Фото: nps.gov
Рептилии почувствовали свободу после введения карантина.

Крокодилы оккупировали популярный у туристов пляж Вентанилья в штате Оахака на южном побережье Мексики. Как сообщает мексиканское информационное агентство Milenio, рептилий заметили отдыхающими на песке и даже плывущими по волнам.

Курорт был закрыт в начале апреля, когда власти распорядились ограничить доступ на все пляжи страны.

В Мексике действует карантин в связи с пандемией коронавируса сроком до 30 апреля. Все резиденты страны, включая временных и иностранцев, не занятые в жизненно необходимых работах, обязаны ограничить мобильность и находиться дома максимально возможное время. 

По данным на 14 апреля, в Мексике зафиксировано 5 014 случаев коронавирусной инфекции и 332 летальных исхода. Выздоровело 1 964 человека.

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