Опустевший мексиканский пляж наводнили крокодилы: видео

Курорт был закрыт в начале апреля, когда власти распорядились ограничить доступ на все пляжи страны.

В Мексике действует карантин в связи с пандемией коронавируса сроком до 30 апреля. Все резиденты страны, включая временных и иностранцев, не занятые в жизненно необходимых работах, обязаны ограничить мобильность и находиться дома максимально возможное время.

По данным на 14 апреля, в Мексике зафиксировано 5 014 случаев коронавирусной инфекции и 332 летальных исхода. Выздоровело 1 964 человека.

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