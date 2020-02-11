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Орангутан протягивает руку помощи человеку: фото

Анастасия Баринова
11 февраля 2020
Невероятный снимок сделан на острове Борнео.

Сотрудник Фонда спасения орангутанов Борнео, чье имя не сообщается, отправился в заповедный лес с экологической акцией: узнав, что в реке на мелководье завелось множество змей, он собирал их, чтобы сделать воду безопасной для обезьян.

Мужчина стоял по грудь в мутной реке, делая свою работу, а за ним с берега наблюдал орангутан. Обезьяна, возможно, решила, что человеку нужна помощь — она подошла ближе и протянула ему руку.

Фотография в удачный момент была сделана случайно одним из экскурсантов, находившихся в лесу. Позже эколога спросили, почему он не воспользовался «предложением» орангутана, и тот пояснил, что с дикими животными в прямой контакт лучше не вступать.

Посмотрите, что бывает, если нарушить это правило.