Орангутан протягивает руку помощи человеку: фото

Невероятный снимок сделан на острове Борнео.
Сотрудник Фонда спасения орангутанов Борнео, чье имя не сообщается, отправился в заповедный лес с экологической акцией: узнав, что в реке на мелководье завелось множество змей, он собирал их, чтобы сделать воду безопасной для обезьян.
Мужчина стоял по грудь в мутной реке, делая свою работу, а за ним с берега наблюдал орангутан. Обезьяна, возможно, решила, что человеку нужна помощь — она подошла ближе и протянула ему руку.
Фотография в удачный момент была сделана случайно одним из экскурсантов, находившихся в лесу. Позже эколога спросили, почему он не воспользовался «предложением» орангутана, и тот пояснил, что с дикими животными в прямой контакт лучше не вступать.
Посмотрите, что бывает, если нарушить это правило.