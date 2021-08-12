Орангутанам дали молотки: что из этого получилось

Двенадцати приматам, живущим в разных зоопарках, были предложены толстые палки в качестве молотков. Самостоятельно и независимо друг от друга с задачей справились четыре особи: они сами принялись бить палками по орехам. В другом тесте группе орангутанов в дополнение к «молоткам» был выдан пень или брусок, задуманный в качестве наковальни.

Один орангутан принял брусок за молот. После того, как ученые закрепили его, животное использовало оба инструмента по назначению, расколов палкой орехи на пне. Однако трое других орангутанов старшего возраста продолжали использовать руки или зубы, хотя они видели, как их товарищ справился с задачей иначе.

Среди человекообразных обезьян орангутаны занимают второе место по разнообразию использования орудий после шимпанзе. Наблюдений о том, что они таким образом раскалывают орехи, ранее не существовало. На основе своих экспериментов биологи пришли к выводу, что эти животные сами способны развить это сложное поведение, но исключительно в индивидуальном порядке, и передаваться это знание не будет.

Посмотрите, как орангутан освоил столярное дело.