Орангутаны подружились с выдрами: фото

В бельгийском зоопарке Pairi Daiza живет три суматранских орангутана: 24-летний Уджянь (Ujian), 15-летняя Сари (Sari) и их трехлетний сын Бернай (Berani). Этот вид животных находится на грани исчезновения, и зоопарк участвует в программе по восстановлению популяции.
Для приматов оборудован комфортный вольер и просторная площадка для игр. При этом сотрудники парка стараются сделать условия их жизни еще лучше, и для этого было решено отвести русло ручья, протекающего по территории Pairi Daiza, в сторону — так, чтобы он пролегал и в поле видимости орангутанов. Эти животные обладают высоким интеллектом, они любознательны и общительны, им постоянно необходимо куда-то применять свою энергию, и возможность плескаться в ручье их сильно порадовала.
A zoo in Belgium has shared some amazing photos of a blossoming friendship between a family of orangutans and their otter neighbors. https://t.co/ol9odzNfZm— CNN (@CNN) March 30, 2020
Более того: оправдался и второй замысел специалистов: они предположили, что приматы подружатся с живущими в воде восточными бескоготными выдрами (Aonyx cinerea). Так и произошло: два столь различных вида животных вступили в контакт и теперь проводят время вместе.
Малыш играет с выдрами в прятки, и даже взрослые не избегают общества представителей куньих, которые сами с удовольствием вылезают на сушу ради общения.
Узнайте о другой важной природоохранной программе Pairi Daiza.