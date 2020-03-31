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Звери

Орангутаны подружились с выдрами: фото

Анастасия Баринова
31 марта 2020
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Фото: Pairi Daiza
Зоопарк предложил приматам необычную компанию.

В бельгийском зоопарке Pairi Daiza живет три суматранских орангутана: 24-летний Уджянь (Ujian), 15-летняя Сари (Sari) и их трехлетний сын Бернай (Berani). Этот вид животных находится на грани исчезновения, и зоопарк участвует в программе по восстановлению популяции.

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Для приматов оборудован комфортный вольер и просторная площадка для игр. При этом сотрудники парка стараются сделать условия их жизни еще лучше, и для этого было решено отвести русло ручья, протекающего по территории Pairi Daiza, в сторону — так, чтобы он пролегал и в поле видимости орангутанов. Эти животные обладают высоким интеллектом, они любознательны и общительны, им постоянно необходимо куда-то применять свою энергию, и возможность плескаться в ручье их сильно порадовала.

Более того: оправдался и второй замысел специалистов: они предположили, что приматы подружатся с  живущими в воде восточными бескоготными выдрами (Aonyx cinerea). Так и произошло: два столь различных вида животных вступили в контакт и теперь проводят время вместе. 

Малыш играет с выдрами в прятки, и даже взрослые не избегают общества представителей куньих, которые сами с удовольствием вылезают на сушу ради общения.

«Жизнь обоих видов животных стала более интересной, что делает эксперимент очень успешным», – смотрители.

Узнайте о другой важной природоохранной программе Pairi Daiza.

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