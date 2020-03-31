Орангутаны подружились с выдрами: фото

Для приматов оборудован комфортный вольер и просторная площадка для игр. При этом сотрудники парка стараются сделать условия их жизни еще лучше, и для этого было решено отвести русло ручья, протекающего по территории Pairi Daiza, в сторону — так, чтобы он пролегал и в поле видимости орангутанов. Эти животные обладают высоким интеллектом, они любознательны и общительны, им постоянно необходимо куда-то применять свою энергию, и возможность плескаться в ручье их сильно порадовала.