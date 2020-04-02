Осиротевший жираф нашел новый дом

Детеныши животных, оставшиеся без родителей, в дикой природе почти не имеют шансов на выживание. Природоохранные центры по всему миру стараются вовремя найти осиротевших малышей и помочь им. Большого успеха добилась кенийская организация Sheldrick Wildlife Trust. К каждому детенышу применяется индивидуальный подход, что позволяет минимизировать стресс и добиться лучших результатов.
Недавно шанс на новую жизнь получил жираф Кико (Kiko). В поле зрения людей он попал в 2015 году спустя пару дней после того, как браконьеры убили его мать. С тех пор он рос под присмотром специалистов. Возможности Sheldrick Wildlife Trust ограничены, и в 2019 году было решено перевезти жирафа на новое место — на более просторную природоохранную территорию, поскольку выпускать малыша в дикую природу было еще рано. Ожидая переезда, жираф снова попал в беду: ночью заграждение вольера сломала львица и нанесла ему травмы.
О поездке можно было забыть надолго: ветеринары приступили к лечению жирафа. К марту 2020 года зверь достаточно окреп, чтобы поменять место жительства. 270-километровый путь занял 8 часов и обошелся практически без приключений, если не считать перегрева машины. Люди, сопровождавшие Кико в поездке, отметили, как изменилось его поведение, когда грузовик проезжал через заповедник: жираф с интересом смотрел на буйволов, импал, зебр, носорогов и других жирафов.
И вот наконец Кико оказался в конечной точке маршрута — природоохранном центре Sirikoi. Это место было выбрано не только из-за наличия большой и безопасной территории: здесь также живет осиротевшая 8-летняя самка жирафа по кличке Ндиту (Nditu). Ожидания специалистов оправдались: животные сразу подружились, а Ндиту даже взяла гостя под свою опеку, проявляя материнские инстинкты.
Центр Sirikoi находится у границ природного резервата Lewa Conservancy. Планируется, что через несколько лет и Кико, и Ндиту смогут покинуть «детский сад» и отправятся туда в самостоятельную жизнь.
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