Осиротевший жираф нашел новый дом

Недавно шанс на новую жизнь получил жираф Кико (Kiko). В поле зрения людей он попал в 2015 году спустя пару дней после того, как браконьеры убили его мать. С тех пор он рос под присмотром специалистов. Возможности Sheldrick Wildlife Trust ограничены, и в 2019 году было решено перевезти жирафа на новое место — на более просторную природоохранную территорию, поскольку выпускать малыша в дикую природу было еще рано. Ожидая переезда, жираф снова попал в беду: ночью заграждение вольера сломала львица и нанесла ему травмы.