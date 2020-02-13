Останки 80-килограммовой древней крысы найдены в Амазонии
Исследователи обнаружили останки двух особей гигантских доисторических крыс, которые населяли западную бразильскую Амазонию около 10 миллионов лет назад. Животное, получившее название Neoepiblema acreensis, весило около 80 кг и достигало полутора метров в длину.
Черепа этих грызунов нашли в штате Акри на северо-западе Бразилии. Один был почти целым, а другой представлял собой фрагмент макушки. Останки первого сохранились настолько хорошо, что ученые смогли обнаружить оттиски обонятельных луковиц, а также лобных и височных долей.
По словам Феррейры, грызун является вымершим родственником шиншилл (Chinchilla) и пакаран (Dinomys branickii). Животное обитало в болотистой среде, которая существовала там до появления крупнейшего тропического леса в мире. Исходя из размеров древней крысы, ученые предполагают, что у нее практически не было естественных врагов. Возможно, лишь крупные крокодилы использовали могли затаиться в засаде, чтобы схватить проходящее мимо животное.
Giant prehistoric rat as big as a HUMAN lived in the Amazon rainforest 10 million years ago: Named Neoepiblema acreensis, the beast had two huge curved incisor teeth and a tiny brain that weighed just four ounces (114 grams). The skulls of two… https://t.co/0qplx1EBPQ pic.twitter.com/YRiYP2Qi3a— RushReads (@RushReads) February 12, 2020
Цифровая реконструкция мозга Neoepiblema acreensis с использованием компьютерной томографии показала, что орган весил около 114 граммов. Таким образом, соотношение массы мозга с общей массой тела у грызуна составляло 1 к 700. Для сравнения: у современных крыс эти показатели составляют 1 к 28.
Феррейра объясняет этот феномен тем, что мозг сжигает много энергии, которая нужна существу для питания его огромного тела. В то же время наличие сложного мозга помогает уберечься от хищников, а в этом необходимости у животного не было.
Когда был сформирован Панамский перешеек и крупные плотоядные животные вошли на континент во время Большого американского биотического обмена (GABI), давление на грызунов в Южной Америке сильно увеличилось. С этого времени наблюдается значительное увеличение степени их энцефализации — увеличения размеров мозга по отношению к массе тела. Можно предположить, что в ходе эволюции грызуны уменьшались в размерах, но обзаводились более сложным мозгом.
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