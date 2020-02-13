Останки 80-килограммовой древней крысы найдены в Амазонии

Исследователи обнаружили останки двух особей гигантских доисторических крыс, которые населяли западную бразильскую Амазонию около 10 миллионов лет назад. Животное, получившее название Neoepiblema acreensis, весило около 80 кг и достигало полутора метров в длину.

Черепа этих грызунов нашли в штате Акри на северо-западе Бразилии. Один был почти целым, а другой представлял собой фрагмент макушки. Останки первого сохранились настолько хорошо, что ученые смогли обнаружить оттиски обонятельных луковиц, а также лобных и височных долей.