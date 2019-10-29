Останки нового вида древних гигантских белок-летяг найдены в Приморье

Ученые нашли на территории национального парка «Земля леопарда» останки нового вида древних гигантских белок-летяг (Petaurista tetyukhensis) возрастом около 30 тысяч лет.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, находку обнаружили в пещере Сухая палеонтологи Федерального научного центра Биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Новый вид был описан на основе фрагмента верхней челюсти с двумя зубами, а также нескольких зубов, найденных отдельно. В строении этих костных элементов ученые нашли отличия от представителей других видов того же рода гигантских летяг.



Фото: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

Как и современные гигантские летяги, их предки с «Земли леопарда», вероятно, питались в основном листьями, фруктами и насекомыми. Размах кожных мембран этих древних животных при планировании мог достигать до полутора метров, а дистанции полетов – более 50 метров.

Ранее в октябре в Приморье обнаружили останки носорога возрастом около 50 тысяч лет. Вместе с находкой гигантской летяги это свидетельствует о том, что климат на территории нынешнего Приморья тысячи лет назад был другим.