Открыт новый вид красных панд

Ранее этой гипотезе не хватало доказательств, но недавно китайские исследователи провели анализ ДНК 65 особей, сравнив 49 Y-хромосом и 49 митохондриальных геномов, что подтвердило концептуальные различия. Так был выделен вид гималайской красной панды — A. fulgens, и китайской красной панды — A.styani. Первый из них находится в крайне плачевном положении: из-за очень узкого ареала наблюдается близкородственное скрещивание, что приводит к низкому генетическому разнообразию и проблемам со здоровьем.

Внешне китайские панды по сравнению с гималайскими обладают более крупным черепом и скулами; их хвостовые кольца более отчетливы, а на красной окраске лицевого покрова меньше белых вкраплений. Открытие позволяет предпринять новые меры по защите этих вымирающих видов. В том числе для того, чтобы сохранить их генетическую уникальность, необходимо избегать их скрещивания в неволе.

Узнайте, почему большая и малая панда не ссорятся.