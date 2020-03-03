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Звери

Открыт новый вид красных панд

Анастасия Баринова
03 марта 2020
валерия
Фото: Валерия
Roman Sidorenko
Фото: Roman Sidorenko
nature-3162233_1280.jpg
Фото: mordilla-net/Pixabay
Roman Sidorenko
Фото: Roman Sidorenko
Удивительные результаты принес анализ ДНК.

Красная, или малая панда (Ailurus fulgens) обитает в горных лесах Китая, Индии, Непала, Бутана и Мьянмы. Вид относится к вымирающим: их и сейчас насчитывается лишь несколько тысяч особей, и это число постоянно уменьшается.

Официально признается два подвида. Западная малая (красная) панда (Ailurus fulgens fulgens) живет в западной части Непала и Бутана, а малая (красная) панда Стайана (Ailurus fulgens styani) населяет восток или северо-восток южного Китая и северной Мьянмы. Малая панда Стайана чуть крупнее и значительно темнее, чем ее западная родственница. Однако большое количество вариаций на тему «цвет-размер» дало возможность предположить, что речь идет не о подвидах, а отдельных видах.

Ранее этой гипотезе не хватало доказательств, но недавно китайские исследователи провели анализ ДНК 65 особей, сравнив 49 Y-хромосом и 49 митохондриальных геномов, что подтвердило концептуальные различия. Так был выделен вид гималайской красной панды — A. fulgens, и китайской красной панды — A.styani. Первый из них находится в крайне плачевном положении: из-за очень узкого ареала наблюдается близкородственное скрещивание, что приводит к низкому генетическому разнообразию и проблемам со здоровьем.

Внешне китайские панды по сравнению с гималайскими обладают более крупным черепом и скулами; их хвостовые кольца более отчетливы, а на красной окраске лицевого покрова меньше белых вкраплений. Открытие позволяет предпринять новые меры по защите этих вымирающих видов. В том числе для того, чтобы сохранить их генетическую уникальность, необходимо избегать их скрещивания в неволе.

Узнайте, почему большая и малая панда не ссорятся.

В эти дни мы вместе с Visit Britain запустили небольшую анкету для путешественников – хотим понять, как стать для вас еще интереснее и полезнее. Опрос занимает всего пару-тройку минут, пройти его можно здесь.