Открыт новый вид красных панд

Красная, или малая панда (Ailurus fulgens) обитает в горных лесах Китая, Индии, Непала, Бутана и Мьянмы. Вид относится к вымирающим: их и сейчас насчитывается лишь несколько тысяч особей, и это число постоянно уменьшается.
Официально признается два подвида. Западная малая (красная) панда (Ailurus fulgens fulgens) живет в западной части Непала и Бутана, а малая (красная) панда Стайана (Ailurus fulgens styani) населяет восток или северо-восток южного Китая и северной Мьянмы. Малая панда Стайана чуть крупнее и значительно темнее, чем ее западная родственница. Однако большое количество вариаций на тему «цвет-размер» дало возможность предположить, что речь идет не о подвидах, а отдельных видах.
An analysis of #DNA from 65 wild red pandas from seven populations across #Asia suggests that the bushy-tailed bamboo eaters may be best characterized as two distinct species. https://t.co/FeQkqxqaTO pic.twitter.com/jdpmVedfB6— Science Advances (@ScienceAdvances) February 28, 2020
Ранее этой гипотезе не хватало доказательств, но недавно китайские исследователи провели анализ ДНК 65 особей, сравнив 49 Y-хромосом и 49 митохондриальных геномов, что подтвердило концептуальные различия. Так был выделен вид гималайской красной панды — A. fulgens, и китайской красной панды — A.styani. Первый из них находится в крайне плачевном положении: из-за очень узкого ареала наблюдается близкородственное скрещивание, что приводит к низкому генетическому разнообразию и проблемам со здоровьем.
Внешне китайские панды по сравнению с гималайскими обладают более крупным черепом и скулами; их хвостовые кольца более отчетливы, а на красной окраске лицевого покрова меньше белых вкраплений. Открытие позволяет предпринять новые меры по защите этих вымирающих видов. В том числе для того, чтобы сохранить их генетическую уникальность, необходимо избегать их скрещивания в неволе.
Узнайте, почему большая и малая панда не ссорятся.
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