Откуда у оленей берутся кровавые рога

А поскольку эта кожа содержит немало питательных веществ, некоторые олени даже могут ее есть: на снимке, где олень облизывается, он наверняка так и сделал.

Многие виды оленевых сбрасывают рога каждый год, а затем отращивают их заново. Так происходит и у белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) из парка Грейт-Смоки-Маунтинс. В условиях тропического климата оленевые могут не сбрасывать рога в течение нескольких лет, а в экваториальном поясе они и вовсе этого не делают. На основании этих наблюдений ученые пришли к выводу, что такой цикл напрямую связан с доступностью пищевых ресурсов.

Рога оленей в стадии роста называются «панты» и используются во многих культурах: от Казахстана до Новой Зеландии. Их применяют в фармакологии и народной медицине.

Посмотрите на необычного оленя с тремя рогами.