Откуда у оленей берутся кровавые рога

Представители американского национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс опубликовали фотографию оленя с рогами, залитыми кровью. Столь необычно выглядящих животных нередко встречают и посетители парка. И хотя это выглядит зловеще – рейнджеры напоминают, что олени не больны и не опасны. Они просто проходят сезонную стадию смены рогов.
Рога оленя меняются на протяжении всего года. В период роста они сравнительно мягкие, и снаружи эту трубчатую структуру покрывает бархатистая кожа с короткой нежной шерстью. Этот слой заполнен кровеносными сосудами и нервами, и он питает рога в их активной стадии роста. К началу брачного сезона рога достигают нужной величины, и они должны быть крепкими: их олени будут применять в конкурентной борьбе.
Пока «бархат» покрывает рога, они не могут затвердеть. Именно поэтому в подходящее время олени начинают избавляться от этой оболочки, для чего трутся своей короной о стволы деревьев и ветви кустов. Едва поверхностный мягкий слой сброшен, кровь из лопнувших сосудов начинает течь по рогам.
А поскольку эта кожа содержит немало питательных веществ, некоторые олени даже могут ее есть: на снимке, где олень облизывается, он наверняка так и сделал.
Многие виды оленевых сбрасывают рога каждый год, а затем отращивают их заново. Так происходит и у белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) из парка Грейт-Смоки-Маунтинс. В условиях тропического климата оленевые могут не сбрасывать рога в течение нескольких лет, а в экваториальном поясе они и вовсе этого не делают. На основании этих наблюдений ученые пришли к выводу, что такой цикл напрямую связан с доступностью пищевых ресурсов.
Рога оленей в стадии роста называются «панты» и используются во многих культурах: от Казахстана до Новой Зеландии. Их применяют в фармакологии и народной медицине.
Посмотрите на необычного оленя с тремя рогами.