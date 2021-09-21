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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Откуда у оленей берутся кровавые рога

Анастасия Баринова
21 сентября 2021
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Фото: lonelyfreeranger / Nat-geo.ru
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Фото: Fiona Bleu/Great Smoky Mountains National Park
Несмотря на то, что выглядит это довольно устрашающе, на самом деле окровавленные рога оленей – следствие здорового природного процесса.

Представители американского национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс опубликовали фотографию оленя с рогами, залитыми кровью. Столь необычно выглядящих животных нередко встречают и посетители парка. И хотя это выглядит зловеще – рейнджеры напоминают, что олени не больны и не опасны. Они просто проходят сезонную стадию смены рогов.

Рога оленя меняются на протяжении всего года. В период роста они сравнительно мягкие, и снаружи эту трубчатую структуру покрывает бархатистая кожа с короткой нежной шерстью. Этот слой заполнен кровеносными сосудами и нервами, и он питает рога в их активной стадии роста. К началу брачного сезона рога достигают нужной величины, и они должны быть крепкими: их олени будут применять в конкурентной борьбе.

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Пока «бархат» покрывает рога, они не могут затвердеть. Именно поэтому в подходящее время олени начинают избавляться от этой оболочки, для чего трутся своей короной о стволы деревьев и ветви кустов. Едва поверхностный мягкий слой сброшен, кровь из лопнувших сосудов начинает течь по рогам.

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Gary Sours/Great Smoky Mountains National Park

А поскольку эта кожа содержит немало питательных веществ, некоторые олени даже могут ее есть: на снимке, где олень облизывается, он наверняка так и сделал. 

Многие виды оленевых сбрасывают рога каждый год, а затем отращивают их заново. Так происходит и у белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) из парка Грейт-Смоки-Маунтинс. В условиях тропического климата оленевые могут не сбрасывать рога в течение нескольких лет, а в экваториальном поясе они и вовсе этого не делают. На основании этих наблюдений ученые пришли к выводу, что такой цикл напрямую связан с доступностью пищевых ресурсов.

Рога оленей в стадии роста называются «панты» и используются во многих культурах: от Казахстана до Новой Зеландии. Их применяют в фармакологии и народной медицине.

Посмотрите на необычного оленя с тремя рогами.

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