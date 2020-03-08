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Звери

Отважный соболь охотится на «саблезубого» оленя: редкие снимки

08 марта 2020
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Фото: Василий Амплеев / Сихотэ-Алинский заповедник
В Сихотэ-Алинском заповеднике удалось запечатлеть удивительную сцену.

Инспекторы государственного природного биосферного заповедника в Приморском крае большую часть рабочего времени проводят на его территории. И нередко могут наблюдать интересные события, которые обычно скрыты от посторонних глаз.

На днях, вернувшись с учёта, участковый инспектор Василий Амплеев рассказал интересную историю о том, как ему удалось увидеть и запечатлеть охоту соболя на кабаргу в долине реки Колумбе. Его историей заповедник поделился в своем аккаунте в Facebook. 

«Мы ехали по старому бураннику, когда неожиданно впереди увидели кабаргу. Животное вело себя необычно, – вместо того, чтобы убежать, она, наоборот, двигалась нам навстречу. Через минуту мы поняли причину такого поведения – кабаргу преследовал соболь».

Нужно отметить, что, несмотря на разницу в размерах, кабарга часто становится добычей маленького хищника из семейства куньих, и особенно часты такие случаи при глубоком снеге, когда копытным сложно передвигаться и они не могут убежать. Как и все куньи, соболь (ближайшими родственниками которого можно назвать знаменитого медоеда и росомаху), обладающий агрессивным нравом, недюжинной силой и ловкостью, часто (и успешно) охотится на добычу значительно крупнее себя. 

В комментариях к записи на официальной странице заповедника в Facebook его директор Светлана Сутырина отметила, что за время учета инспекторы нашли не меньше пяти кабарог, задавленных соболями. Объяснение простое: соболей много, а мышей мало. Вот и перешли они на добычу покрупнее. 

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«Соболь в охотничьем азарте, нисколько не смущаясь присутствия человека, пытался схватить кабаргу, – рассказывает инспектор. – Ему трудно было напасть на неё с земли, поэтому хищник залез на дерево и оттуда прыгнул на свою жертву, но, к счастью для неё, промахнулся. Мне стало жалко бедного оленя, и я отогнал соболя, но тот не собирался оставлять жертву в покое, отбежал недалеко и затаился под деревом. Мы не могли взять кабаргу с собой или караулить её, поэтому, объехав животное, продолжили свой путь. Как развивались события дальше, я не знаю. Двигаясь вперёд, примерно в 70 метрах от места встречи мы обнаружили следы борьбы – в этом месте соболь напал на свою жертву, но ей удалось вырваться, и она побежала к нам навстречу».

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Василий Амплеев / Сихотэ-Алинский заповедник
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Василий Амплеев / Сихотэ-Алинский заповедник
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Василий Амплеев / Сихотэ-Алинский заповедник
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Василий Амплеев / Сихотэ-Алинский заповедник

Подытоживая историю, сотрудники заповденика отметили, что природа живёт по своим законам, где выживают наиболее приспособленные. Возможно, кабарге удалось уйти от маленького хищника, а может, повезло соболю, и тогда у него будет пища на ближайшую неделю. 

Сихотэ-Алинский заповедник – самый большой среди заповедников Приморского края, его площадь составляет более 400 тысяч гектаров. Эта уникальная территория входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Официально заповедник был учрежден 10 февраля 1935 года для восстановления попцляции почти истребленного в те времена соболя.

Уже позднее учеными было установлено, что эта территория также представляет большую ценность как участок Приморья, сохранивший весь комплекс флоры и фауны, которые характерны для данного региона. В 1979 году заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов, а в 2001 году Центральный Сихотэ-Алинь был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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