Отважный соболь охотится на «саблезубого» оленя: редкие снимки

Инспекторы государственного природного биосферного заповедника в Приморском крае большую часть рабочего времени проводят на его территории. И нередко могут наблюдать интересные события, которые обычно скрыты от посторонних глаз.

На днях, вернувшись с учёта, участковый инспектор Василий Амплеев рассказал интересную историю о том, как ему удалось увидеть и запечатлеть охоту соболя на кабаргу в долине реки Колумбе. Его историей заповедник поделился в своем аккаунте в Facebook.