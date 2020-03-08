Отважный соболь охотится на «саблезубого» оленя: редкие снимки

Инспекторы государственного природного биосферного заповедника в Приморском крае большую часть рабочего времени проводят на его территории. И нередко могут наблюдать интересные события, которые обычно скрыты от посторонних глаз.
На днях, вернувшись с учёта, участковый инспектор Василий Амплеев рассказал интересную историю о том, как ему удалось увидеть и запечатлеть охоту соболя на кабаргу в долине реки Колумбе. Его историей заповедник поделился в своем аккаунте в Facebook.
Нужно отметить, что, несмотря на разницу в размерах, кабарга часто становится добычей маленького хищника из семейства куньих, и особенно часты такие случаи при глубоком снеге, когда копытным сложно передвигаться и они не могут убежать. Как и все куньи, соболь (ближайшими родственниками которого можно назвать знаменитого медоеда и росомаху), обладающий агрессивным нравом, недюжинной силой и ловкостью, часто (и успешно) охотится на добычу значительно крупнее себя.
В комментариях к записи на официальной странице заповедника в Facebook его директор Светлана Сутырина отметила, что за время учета инспекторы нашли не меньше пяти кабарог, задавленных соболями. Объяснение простое: соболей много, а мышей мало. Вот и перешли они на добычу покрупнее.
«Соболь в охотничьем азарте, нисколько не смущаясь присутствия человека, пытался схватить кабаргу, – рассказывает инспектор. – Ему трудно было напасть на неё с земли, поэтому хищник залез на дерево и оттуда прыгнул на свою жертву, но, к счастью для неё, промахнулся. Мне стало жалко бедного оленя, и я отогнал соболя, но тот не собирался оставлять жертву в покое, отбежал недалеко и затаился под деревом. Мы не могли взять кабаргу с собой или караулить её, поэтому, объехав животное, продолжили свой путь. Как развивались события дальше, я не знаю. Двигаясь вперёд, примерно в 70 метрах от места встречи мы обнаружили следы борьбы – в этом месте соболь напал на свою жертву, но ей удалось вырваться, и она побежала к нам навстречу».
Подытоживая историю, сотрудники заповденика отметили, что природа живёт по своим законам, где выживают наиболее приспособленные. Возможно, кабарге удалось уйти от маленького хищника, а может, повезло соболю, и тогда у него будет пища на ближайшую неделю.
Сихотэ-Алинский заповедник – самый большой среди заповедников Приморского края, его площадь составляет более 400 тысяч гектаров. Эта уникальная территория входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Официально заповедник был учрежден 10 февраля 1935 года для восстановления попцляции почти истребленного в те времена соболя.
Уже позднее учеными было установлено, что эта территория также представляет большую ценность как участок Приморья, сохранивший весь комплекс флоры и фауны, которые характерны для данного региона. В 1979 году заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов, а в 2001 году Центральный Сихотэ-Алинь был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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