Панда предпочел ужин любовным утехам: видео

Представители зоопарка полагают, что Син Эр пока слишком молод и просто не знает, как нужно реагировать. Половая зрелость у панд наступает в возрасте от 4 до 9 лет, и не исключено, что молодой самец ее еще не достиг. Кроме того, уже было доказано, что пандам для продолжения рода крайне важна эмоциональная связь — возможно, у этой пары ее просто не возникло.