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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Тест «Какой из вас вальщик?»
Звери

Панда учится прятаться под одеяло: видео

Анастасия Баринова
09 января 2021
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Фото: Paolo Trabattoni/Flickr.com
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Фото: Chi King/Flickr.com
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Фото: Ken_from_MD/Flickr.com
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Фото: Rick Weiss/Flickr.com
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Фото: gill_penney/Flickr.com
Бамбуковому медведю для сна не нужны одеяла и подушки. Однако в канадском зоопарке решили посмотреть, сможет ли животное использовать постельные принадлежности по назначению, и сняли процесс на видео.

В Toronto Zoo живет пара бамбуковых медведей: восьмилетняя Er Shun и семилетний Da Mao. Они прибыли из Китая в 2013 году; в Канаде смотрители зоопарка не только заботятся о них, но и изучают их поведение.

Хотя большие панды и способны проспать 10 часов подряд, в остальное время это активные и любознательные животные. Когда в вольер Da Mao положили одеяло, сотрудникам зоопарка удалось снять, как медведь пытается найти ему применение. В конце концов Da Mao просто спрятался под одеяло с головой.

Зоопарк Торонто был создан в 1974 году; в настоящее время здесь на площади 287 гектаров обитает свыше 5000 животных, представляющих более 450 видов. Пара бамбуковых медведей — любимцы посетителей; видео с ними — в числе самых популярных и всегда набирают тысячи просмотров. Посмотрите, как Da Mao наслаждается канадской зимой и играет с установленной в вольере игрушкой.

Большая панда (Ailuropoda melanoleuca) — редкое животное, обитающее в горных регионах центрального Китая. Согласно официальным данным, по состоянию на конец 2013 года в дикой природе насчитывалось 1864 бамбуковых медведей, а в зоопарках по всему миру живет еще около 300 особей.

Прочтите о том, как панда притворилась беременной ради дополнительных булочек; пройдите тест на знание фактов о пандах.

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