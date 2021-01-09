Панда учится прятаться под одеяло: видео

В Toronto Zoo живет пара бамбуковых медведей: восьмилетняя Er Shun и семилетний Da Mao. Они прибыли из Китая в 2013 году; в Канаде смотрители зоопарка не только заботятся о них, но и изучают их поведение.

Хотя большие панды и способны проспать 10 часов подряд, в остальное время это активные и любознательные животные. Когда в вольер Da Mao положили одеяло, сотрудникам зоопарка удалось снять, как медведь пытается найти ему применение. В конце концов Da Mao просто спрятался под одеяло с головой.