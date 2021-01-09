Панда учится прятаться под одеяло: видео

В Toronto Zoo живет пара бамбуковых медведей: восьмилетняя Er Shun и семилетний Da Mao. Они прибыли из Китая в 2013 году; в Канаде смотрители зоопарка не только заботятся о них, но и изучают их поведение.
Хотя большие панды и способны проспать 10 часов подряд, в остальное время это активные и любознательные животные. Когда в вольер Da Mao положили одеяло, сотрудникам зоопарка удалось снять, как медведь пытается найти ему применение. В конце концов Da Mao просто спрятался под одеяло с головой.
Зоопарк Торонто был создан в 1974 году; в настоящее время здесь на площади 287 гектаров обитает свыше 5000 животных, представляющих более 450 видов. Пара бамбуковых медведей — любимцы посетителей; видео с ними — в числе самых популярных и всегда набирают тысячи просмотров. Посмотрите, как Da Mao наслаждается канадской зимой и играет с установленной в вольере игрушкой.
Большая панда (Ailuropoda melanoleuca) — редкое животное, обитающее в горных регионах центрального Китая. Согласно официальным данным, по состоянию на конец 2013 года в дикой природе насчитывалось 1864 бамбуковых медведей, а в зоопарках по всему миру живет еще около 300 особей.
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