Панда страдает в неволе: зоозащитники обвиняют американский зоопарк

В зоопарке Мемфиса содержится несколько панд, и они участвуют в программе воспроизведения. Поскольку бамбуковые медведи в неволе размножаются очень плохо, специалисты проводят им процедуры искусственного оплодотворения. Но в случае с 21-летней YaYa и 23-летней LeLe успехов добиться не удалось. Защитники животных, узнав о подробностях этих процедур и условий содержания животных, забили тревогу: по их мнению, панды живут в угрожающих условиях.

Создали петицию в их защиту, которую подписали уже десятки тысяч человек. В дикой природе бамбуковые медведи живут до 20 лет; в неволе этот срок может быть продлен, но о фертильности уже речи не идет. Активисты призывают к освобождению панд и отправке их на родину, в какой-либо природоохранный парк в Китае, где они провели бы остаток своих дней в покое.