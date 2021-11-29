Панда страдает в неволе: зоозащитники обвиняют американский зоопарк

В зоопарке Мемфиса содержится несколько панд, и они участвуют в программе воспроизведения. Поскольку бамбуковые медведи в неволе размножаются очень плохо, специалисты проводят им процедуры искусственного оплодотворения. Но в случае с 21-летней YaYa и 23-летней LeLe успехов добиться не удалось. Защитники животных, узнав о подробностях этих процедур и условий содержания животных, забили тревогу: по их мнению, панды живут в угрожающих условиях.
Создали петицию в их защиту, которую подписали уже десятки тысяч человек. В дикой природе бамбуковые медведи живут до 20 лет; в неволе этот срок может быть продлен, но о фертильности уже речи не идет. Активисты призывают к освобождению панд и отправке их на родину, в какой-либо природоохранный парк в Китае, где они провели бы остаток своих дней в покое.
По данным активистов, за годы содержания в зоопарке YaYa беременела четыре раза, но во всех случаях происходили выкидыши. Это подорвало ее здоровье, и она имеет «крайне недостаточный вес» и страдает паразитарным заболеванием кожи: она теряет мех по крайней мере с 2008 года. У нее также появляются «серьезные признаки» стресса в результате пребывания в неволе. Это проявляется в повторяющихся бессмысленных действиях – «ритуалах»: так ведут себя звери в неестественных условиях.
Наблюдая за LeLe через веб-камеры, защитники животных также заметили ее странное поведение, которое может быть объяснено стрессом. Панд почти не выпускают погулять, и они целый день проводят в тесных клетках. «За последние четыре недели YaYa разрешили выйти на улицу только 4 раза!», – говорится в петиции.
Авторы документа также считают, что зоопарк не предоставляет им достаточно корма, а имеющиеся партии бамбука чаще всего оказываются некачественными. Результатом этого становятся не только кожные заболевания, но и потеря веса.
Зоопарк, со своей стороны, отвергает все эти обвинения. Видеозаписи, которые публикуются на его официальных каналах, не подтверждают заявления активистов.
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