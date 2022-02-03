Панды предсказали итоги Олимпиады в Пекине

Правы ли китайские засланцы? Время покажет.

Люди любят, когда животные выступают в роли предсказателей тех или иных событий. Осьминог Пауль прославился на весь мир во время Евро-2008, давая прогнозы относительно итогов матчей родной сборной Германии. Слониха Нелли стала оракулом на женском чемпионате мира по футболу 2011 года, а главным предсказателем Олимпийских игр в Сочи был самец выдры по имени Гарри.

Московский зоопарк прежде никогда не обращался к пандам за помощью в таких случаях, но в этот раз ситуация исключительная. Панда – главный символ Китая (если вы не знали, все панды в мире принадлежат именно КНР) и один из символов предстоящей Олимпиады; кому как не им предчувствовать исход соревнований.

Обитателям Московского зоопарка, пандам по кличкам Жуи и Диндин, было предложено выбрать страны, которые станут лидерами в общекомандном олимпийском зачете. Перед животными поставили по 5 одинаковых конусов с флагами стран. Конусы были пустыми, без лакомств, и они располагались на одинаковом расстоянии от уличных вольеров.

Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Она не сразу заинтересовалась новыми предметами: вначале бамбуковая медведица обошла весь вольер, и только через некоторое время заключила в свои объятия конус с российским флагом. После этого панда подошла к крайнему конусу с флагом Китая, прыгнула и повалила его на землю.

Самцу Жуи предстояло сделать выбор между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. Обнюхав все конусы по очереди, он предпочел Германию: сорвал флаг и разгрыз конус. После этого бамбуковый медведь совершил почетный круг по вольеру и вернулся к конусу с флагом Соединенных Штатов.

Таким образом, лидерами Олимпийских игр в общекомандном зачете, по версии панд, становятся: Россия, Китай, Германия и США. Далее зоопарк планирует предложить пандам предсказать победителей в некоторых видах спорта: в частности, в фигурном катании и в хоккее.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке «Волонг», а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике «Дуцзянъянь». Панды прилетели в Москву 29 апреля 2019 года специальным рейсом из Пекина. Это было историческое событие для Московского зоопарка. К их приезду был полностью обновлен целый павильон – комплекс, состоящий из двух закрытых и двух открытых вольеров с водоемами, специально обустроенными местами для отдыха и внутренними помещениями. Каждый день панд кормят свежим привозным бамбуком.

Дорожные конусы используют все зоопарки мира в качестве обогащения среды обитания для животных. Для крупных живоных это занятные игрушки; а для мелких конусы могут служить дополнительными укрытиями.

Посмотрите, как панды Московского зоопарка отмечают день рождения.