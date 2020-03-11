Пара редчайших белых жирафов убита браконьерами в Кении

Тела двух жирафов — взрослой самки и ее теленка — были найдены в «скелетированном состоянии после того, как их убили вооруженные браконьеры» в Гариссе на востоке Кении, говорится в заявлении сотрудников заказника «Ишакбини Хирола».
По словам экспертов, с момента убийства жирафов прошло не менее четырех месяцев. Власти пока не смогли найти браконьеров, жертвами которых сдали редчайшие животные. К расследованию преступления подключились специалисты Кенийского общества дикой природы.
Community members found two rare white giraffes in a skeletal state in Garissa County, Kenya, after poachers killed the mother and her calf, Ishaqbini Hirola Community Conservancy rangers confirmed this morning.https://t.co/u1gWSr54kG— CNN (@CNN) March 10, 2020
Впервые белоснежная самка жирафа из Кении попала в центр внимания всего мира после публикации ее фотографий в 2017 году. Исследования показали, что она не является альбиносом, а ее окрас связан с особым видом мутации у животных — лейкизмом. Он вызывает частичную потерю пигментации и образование белых пятен. В 2018 году у самки жирафа появились два белоснежных детеныша, и ученые надеялись, что с разрастанием этой семьи появится новый вид жирафов.
Ахмендноор отметил, что наличие в заповеднике семьи белых жирафов оказало огромное влияние на развитие туризма в этом районе. Служба охраны дикой природы Кении заявила, что оставшийся в живых теленок теперь последний из белых жирафов на Земле. Однако в 2016 году в национальном парке Тарангире в Танзании был замечен еще один белый жираф, судьба которого в настоящее время неизвестна.
По оценкам Африканского фонда дикой природы, жирафы потеряли около 40% своей популяции за последние 30 лет из-за браконьерства и незаконного оборота диких животных.
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