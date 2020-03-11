Пара редчайших белых жирафов убита браконьерами в Кении

Ахмендноор отметил, что наличие в заповеднике семьи белых жирафов оказало огромное влияние на развитие туризма в этом районе. Служба охраны дикой природы Кении заявила, что оставшийся в живых теленок теперь последний из белых жирафов на Земле. Однако в 2016 году в национальном парке Тарангире в Танзании был замечен еще один белый жираф, судьба которого в настоящее время неизвестна.

По оценкам Африканского фонда дикой природы, жирафы потеряли около 40% своей популяции за последние 30 лет из-за браконьерства и незаконного оборота диких животных.

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