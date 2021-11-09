Парень построил лифт для пожилого котика: видео дня

Житель Новой Зеландии Лиам Томпсон сконструировал лифт для своего домашнего питомца: 20-летнего кота по кличке Фродо. Это очень солидный возраст: по человеческим меркам Фродо уже за 80 лет. Животное очень любило сидеть на солнышке у бассейна, но в последнее время это давалось ему все труднее: кот не справлялся с высокими лестничными пролетами.

Тогда хозяин пришел на помощь питомцу, сделав для него маленький лифт с электрическим подъемником. «Готов ли ты спуститься вниз, не пошевелив ни единым мускулом? Надеюсь, что да, ведь я потратил на работу четыре дня», – говорит Лиам своему подопечному.