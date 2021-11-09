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Звери

Парень построил лифт для пожилого котика: видео дня

Анастасия Баринова
09 ноября 2021
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Фото: Liam Thompson/YouTube
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Фото: Liam Thompson/YouTube
20-летний кот уже не мог выходить во дворик самостоятельно, и хозяин помог решить эту задачу.

Житель Новой Зеландии Лиам Томпсон сконструировал лифт для своего домашнего питомца: 20-летнего кота по кличке Фродо. Это очень солидный возраст: по человеческим меркам Фродо уже за 80 лет. Животное очень любило сидеть на солнышке у бассейна, но в последнее время это давалось ему все труднее: кот не справлялся с высокими лестничными пролетами.

Тогда хозяин пришел на помощь питомцу, сделав для него маленький лифт с электрическим подъемником. «Готов ли ты спуститься вниз, не пошевелив ни единым мускулом? Надеюсь, что да, ведь я потратил на работу четыре дня», – говорит Лиам своему подопечному.

Молодой человек давно занимается различными изобретениями и усовершенствованиями техники. Среди его творений – робот-дворецкий, потайная дверь, водная горка в песках и американская – на заднем дворе.

Именно на основе последней разработки был создан лифт для кота. Послушайте музыкальные произведения, написанные специально для домашних кошек.

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