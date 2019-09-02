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Звери

Пассажирка самолета взяла с собой на борт миниатюрную лошадь: фото и видео

02 сентября 2019
Авиакомпания позволяет брать мини-лошадей на борт в качестве животных эмоциональной поддержки.

Миниатюрная лошадь летела на самолете авиакомпании American Airlines по маршруту Чикаго-Омаха, и это вполне легально. Минтранс США с 15 августа разрешил людям провозить с собой питомцев, но лишь тех, у которых будет специальный сертификат животного эмоциональной поддержки или служебного животного. В их число входят питомцы, которые помогают своим владельцам справляться со стрессом или помогают людям с ограниченными возможностями – собаки, кошки и даже миниатюрные лошади.

Миниатюрные лошади (они отличаются от пони тем, что телосложением и пропорциями больше похожи на обычных верховых лошадей) дружелюбны и понятливы, их легко обучить некоторым несложным командам, поэтому этих милых животных не так уж и редко используют в качестве животных-компаньонов. Именно поэтому их разрешается брать на борт на внутренних рейсах в США. 

До полета необычного пассажира сфотографировали у стойки регистрации на рейс. 

Оказалось, что лошадку зовут Кокетка (Flirty), и она уже несколько лет находится рядом со своей хозяйкой, являясь для нее настоящим другом и помощником. У лошади даже есть свой твиттер-аккаунт. Именно там ее владелица поделилась мыслями, что хотя Кокетка вела себя идеально во время полета, в основном они будут совершать свои путешествия на машине – так удобнее для лошади, к тому же, никогда нельзя быть уверенными, не мешает ли такое животное другим пассажирам. 

Полет из Чикаго в Омаху длился около полутора часов. Все это время Кокетка мирно спала, положив голову на колени хозяйки. Позже мини-лошадь и ее женщину запечатлели выходящими с рейса в аэропорту. 

Лоукостер Southwest Airlines в 2018 стал первой авиакомпанией, разрешившей пассажирам путешествовать с миниатюрными лошадьми; помимо них авиакомпания допускает на борт в качестве животных эмоциональной поддержки кошек и собак, а вот хорькам, грызунам, насекомым и паукам придется воздержаться от полетов, даже если они незаменимы для своих хозяев.

Почитайте о том, как женщину с ручной белкой сняли с авиарейса. 

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