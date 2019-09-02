Пассажирка самолета взяла с собой на борт миниатюрную лошадь: фото и видео

Оказалось, что лошадку зовут Кокетка (Flirty), и она уже несколько лет находится рядом со своей хозяйкой, являясь для нее настоящим другом и помощником. У лошади даже есть свой твиттер-аккаунт. Именно там ее владелица поделилась мыслями, что хотя Кокетка вела себя идеально во время полета, в основном они будут совершать свои путешествия на машине – так удобнее для лошади, к тому же, никогда нельзя быть уверенными, не мешает ли такое животное другим пассажирам.

Полет из Чикаго в Омаху длился около полутора часов. Все это время Кокетка мирно спала, положив голову на колени хозяйки. Позже мини-лошадь и ее женщину запечатлели выходящими с рейса в аэропорту.