Павианы играют в догонялки с антилопами: видео

Тревор Лагерволл (66 лет) называет себя и своего сына «крюгероголиками» — так часто они отправляются в парк Крюгера (ЮАР) в поисках новых впечатлений и сцен из жизни дикой природы. В этот раз им удалось стать свидетелями действительно необычного взаимодействия между двумя видами — детенышами павианов и миниатюрными (полметра в холке) антилопами-прыгунами, или клиппшпрингерами (Oreotragus oreotragus).

Тревор говорит, что в парке Крюгера он был более 500 раз, однако ни разу не видел, чтобы павианы и прыгуны общались друг с другом. Поэтому когда его сын заметил среди группы павианов двух антилоп-прыгунов, тот сразу понял, что перед ними действительно редкое зрелище. Даже антилопа бушбок, стоящая поодаль, казалась заинтригованной таким развитием событий. Клиппшпрингеров обычно можно видеть неподвижно замершими на горных скалах и каменистых уступах в саванне (совсем как искусные изваяния), однако в этот раз эти маленькие и ловкие копытные не стояли на месте — они резвились среди группы подростков-павианов, обступивших их со всех сторон.

Возможно, это было конфликтом за территорию, хотя больше походило на игру. Павианы дразнили пару антилоп, будто играя с ними в салочки — когда один из приматов бросался к прыгуну, тот быстро отскакивал, но не убегал, а остановившись в нескольких шагах, замирал и с любопытством глядел на обезьян. Сами антилопы тоже не выглядели встревоженными и иногда менялись ролями со своими соперниками: тогда они сами бежали на павианов, склонив голову с острыми рожками, а подростки обезьяны отбегали от них на безопасное расстояние и вновь останавливались.