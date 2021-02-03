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Павианы играют в догонялки с антилопами: видео

Анастасия Крутикова
03 февраля 2021
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Туристы в парке Крюгера смогли запечатлеть удивительную сцену.

Тревор Лагерволл (66 лет) называет себя и своего сына «крюгероголиками» — так часто они отправляются в парк Крюгера (ЮАР) в поисках новых впечатлений и сцен из жизни дикой природы. В этот раз им удалось стать свидетелями действительно необычного взаимодействия между двумя видами — детенышами павианов и миниатюрными (полметра в холке) антилопами-прыгунами, или клиппшпрингерами (Oreotragus oreotragus).

Тревор говорит, что в парке Крюгера он был более 500 раз, однако ни разу не видел, чтобы павианы и прыгуны общались друг с другом. Поэтому когда его сын заметил среди группы павианов двух антилоп-прыгунов, тот сразу понял, что перед ними действительно редкое зрелище. Даже антилопа бушбок, стоящая поодаль, казалась заинтригованной таким развитием событий. Клиппшпрингеров обычно можно видеть неподвижно замершими на горных скалах и каменистых уступах в саванне (совсем как искусные изваяния), однако в этот раз эти маленькие и ловкие копытные не стояли на месте — они резвились среди группы подростков-павианов, обступивших их со всех сторон. 

Возможно, это было конфликтом за территорию, хотя больше походило на игру. Павианы дразнили пару антилоп, будто играя с ними в салочки — когда один из приматов бросался к прыгуну, тот быстро отскакивал, но не убегал, а остановившись в нескольких шагах, замирал и с любопытством глядел на обезьян. Сами антилопы тоже не выглядели встревоженными и иногда менялись ролями со своими соперниками: тогда они сами бежали на павианов, склонив голову с острыми рожками, а подростки обезьяны отбегали от них на безопасное расстояние и вновь останавливались.

Взрослые павианы в это время невозмутимо сидели на камнях, пока детвора резвилась вокруг, и никак не вмешивалась в игры. В конце концов лидер группы решил, что пора спуститься с горных скал и исследовать зеленые пастбища в низине, после чего все обезьяны отправились вслед за ним, оставив антилоп-прыгунов в покое.

Тревор делится парой советов для туристов в африканских нацпарках, которые хотят стать свидетелями подобных редких сцен: во-первых, отправляться в парк нужно самым ранним утром. За несколько утренних прогулок мужчина с сыном смогли увидеть стаю гиеновидных собак, борьбу антилоп, встретили леопарда, а после наткнулись и на гвоздь программы — игры павианов с прыгунами. Да, и еще фантастическое наблюдение за леопардом. Во-вторых, необходимо двигаться по парку на машине очень медленно и никогда не проезжать мимо любых с животных с мыслью вроде «это просто обычные павианы» — всегда лучше присмотреться получше.

Посмотрите, как антилопа гну сражается с львицами. 

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