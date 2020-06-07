Перегрев не мешает гепардам охотиться
Гепарды известны человеку с незапамятных времен, но до сих пор эти животные полны загадок. Недавно группа ученых опровергла гипотезу о том, что гепард бросает преследование добычи из-за перегрева. Правда, истинная причина прекращения погони так и не выяснена.
Гепарды — самые быстрые наземные животные. Во время охоты они ориентируются больше по зрению, чем по запаху, а их добычей, преимущественно, являются некрупные копытные или зайцы. Гепарды выходят на охоту рано утром или вечером, когда еще не очень жарко, но уже достаточно светло.
В отличие от других кошачьих, гепарды не сидят в засаде. Сначала они приближаются к выбранной жертве на расстояние около 10 метров, а затем пытаются поймать ее в коротком забеге. Гепарды способны разогнаться до 75 км/ч за 2 секунды, развивая в погоне скорость до 110–115 км/ч. Бежит зверь прыжками длиной 6—8 метров, затрачивая на каждый прыжок меньше 0,5 секунды. Во время спринтерского забега частота его дыхания возрастает до 150 раз в минуту, однако стремительный бег гепарда длится не более 20 секунд на дистанции, не превышающей 400 метров.
Несмотря на высокую скорость, около половины погонь заканчивается безуспешно. Если гепарду не удается настичь жертву на первых сотнях метров, он просто прекращает преследование.
В течение многих лет ученые пытались точно выяснить причины, по которым самый быстрый наземный хищник останавливает охоту. В 1973 году был проведен лабораторный эксперимент с использованием беговой дорожки. Подопытные гепарды, оснащенные температурными датчиками, прекращали бег после того, как температура их тела достигала +40°С. Однако связь температуры тела с прекращением преследования не всем показалась убедительной: в первую очередь потому, что лабораторные условия были далеки от реальной ситуации во время охоты.
Новый цикл экспериментов был проведен учеными из Университета Западной Австралии и южноафриканского Университета Витватерсранда. Гепардов снова оснастили температурными датчиками, но наблюдали их уже в дикой природе.
На гепардах также были радиопередатчики, ежеминутно отсылавшие данные о температуре тела, и раз в пять минут — информацию об активности животного. Наблюдения длились семь месяцев; за это время два гепарда погибли от атак леопардов, однако оставшиеся в живых четыре подопытных хищника предоставили ученым достаточно информации для того, чтобы опровергнуть прежнюю гипотезу. Согласно полученным данным, после успешной охоты температура тела гепарда подскакивает на 1,3°С, а после неудачных попыток — на 0,5°С. Причем максимально температура тела поднимается не во время стремительного бега, а примерно спустя 15 минут после неудачной попытки погони и спустя 40 минут после удачной. По мнению биологов, такой рост температуры после окончания охоты скорее является стрессовой реакцией организма на ситуацию: гепард ощущает свою уязвимость и встревожен тем, что может стать жертвой других хищников. Именно этим биологи объясняют то, что в случае удачной охоты температура животного поднимается выше.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Biology Letters, подчеркивается, что нежелание гепарда повторно бросаться за жертвой обусловлено какими-то иными, еще точно не установленными факторами. Очередная загадка природы ждет момента, когда она будет раскрыта.