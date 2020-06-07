Перегрев не мешает гепардам охотиться

Гепарды известны человеку с незапамятных времен, но до сих пор эти животные полны загадок. Недавно группа ученых опровергла гипотезу о том, что гепард бросает преследование добычи из-за перегрева. Правда, истинная причина прекращения погони так и не выяснена.

Гепарды — самые быстрые наземные животные. Во время охоты они ориентируются больше по зрению, чем по запаху, а их добычей, преимущественно, являются некрупные копытные или зайцы. Гепарды выходят на охоту рано утром или вечером, когда еще не очень жарко, но уже достаточно светло.

В отличие от других кошачьих, гепарды не сидят в засаде. Сначала они приближаются к выбранной жертве на расстояние около 10 метров, а затем пытаются поймать ее в коротком забеге. Гепарды способны разогнаться до 75 км/ч за 2 секунды, развивая в погоне скорость до 110–115 км/ч. Бежит зверь прыжками длиной 6—8 метров, затрачивая на каждый прыжок меньше 0,5 секунды. Во время спринтерского забега частота его дыхания возрастает до 150 раз в минуту, однако стремительный бег гепарда длится не более 20 секунд на дистанции, не превышающей 400 метров.

Несмотря на высокую скорость, около половины погонь заканчивается безуспешно. Если гепарду не удается настичь жертву на первых сотнях метров, он просто прекращает преследование.