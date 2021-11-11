Перуанская семья покупала хаски, но получила андскую лисицу: видео
Жительница Перу Марибель Сотело и ее сын купили в небольшом зоомагазине Лимы щенка за $13. Им было сказано, что это хаски. Малыш получил имя Ран-Ран (Run Run, «беги-беги»). Прошло совсем немного времени, и подросший щенок стал демонстрировать не столько скорость бега, сколько охотничьи навыки. В соседних дворах стали исчезать цыплята и куры, морские свинки и утки. Марибель пыталась уладить конфликты, выплачивая соседям компенсации, а сын искал возможности сдать охотника в специализированный центр или зоопарк.
К этому времени семья уже поняла, что им продали не хаски, а какое-то дикое хищное животное, но пока она решала проблему, Ран-Ран сбежал. На его поиски были направлены представители полиции и природоохранного ведомства Serfor.
По фотографиям специалисты установили, что нарушителем спокойствия была восьмимесячная андская лисица (Lycalopex culpaeus) — распространенное в Южной Америке животное. И хотя оно тоже относится к семейству псовые (Canidae), сходство с хаски и другими собаками на этом заканчивается.
Андская лисица в среднем вырастает до 95–135 см в длину и весит 11–13 кг. Ее окраска — светлая, как будто выцветшая, но верхняя часть спины темнее, а пушистый хвост увенчан черным кончиком. Это оппортунистический хищник, который может охотиться не только на мелких грызунов, но и на домашний скот, в том числе молодых гуанако, чья масса составляет более 50 кг. В своей естественной среде обитания андские лисицы считаются очень полезными, поскольку сдерживают распространение инвазивных видов, особенно завезенных из Европы зайцев.
Лисицу, сбежавшую из семьи Сотело, было необходимо поймать и перевезти в безопасное место. Животное выросло в неестественной для себя среде и привыкло убивать домашнюю птицу, потому оно будет возвращаться к людям, а те начнут на него охотиться. Поиски неуловимого «самозванца» заняли шесть дней, но в итоге специалистам удалось успешно провести операцию.
#Lima 📸 | Efectivos policiales de Dirección de Medio Ambiente junto al personal de @SerforPeru, lograron recuperar al zorro de alias "Run run", en el distrito de #Comas. Quien fue sedado y trasladado a las instalaciones del Parque de las Leyendas. pic.twitter.com/HqlD0lwzMg— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 9, 2021
Ран-Рана усыпили при помощи транквилизатора и перевезли в один из природных парков, где специалисты будут за ним наблюдать. Если окажется, что зверь не может приспособиться к условиям природы, его переведут в зоопарк.
🔵 @SerforPeru : tras lanzarle dardos tranquilizantes, el zorro andino, conocido como Run Run, fue sedado y capturado anoche, por lo que permanecerá en observación y luego será trasladado al Parque de las Leyendas.#ElInformativoxNacionalhttps://t.co/zDY02VIaYe— Nacional (@RadioNacionalFM) November 9, 2021
Представители Serfor продолжают борьбу с контрабандой диких животных. В течение этого года в Лиме было проведено 128 конфискаций. В Перу незаконная торговля животными является преступлением и карается тюремным заключением на срок от 3 до 5 лет.