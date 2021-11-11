Перуанская семья покупала хаски, но получила андскую лисицу: видео

По фотографиям специалисты установили, что нарушителем спокойствия была восьмимесячная андская лисица (Lycalopex culpaeus) — распространенное в Южной Америке животное. И хотя оно тоже относится к семейству псовые (Canidae), сходство с хаски и другими собаками на этом заканчивается.

Андская лисица в среднем вырастает до 95–135 см в длину и весит 11–13 кг. Ее окраска — светлая, как будто выцветшая, но верхняя часть спины темнее, а пушистый хвост увенчан черным кончиком. Это оппортунистический хищник, который может охотиться не только на мелких грызунов, но и на домашний скот, в том числе молодых гуанако, чья масса составляет более 50 кг. В своей естественной среде обитания андские лисицы считаются очень полезными, поскольку сдерживают распространение инвазивных видов, особенно завезенных из Европы зайцев.

Лисицу, сбежавшую из семьи Сотело, было необходимо поймать и перевезти в безопасное место. Животное выросло в неестественной для себя среде и привыкло убивать домашнюю птицу, потому оно будет возвращаться к людям, а те начнут на него охотиться. Поиски неуловимого «самозванца» заняли шесть дней, но в итоге специалистам удалось успешно провести операцию.