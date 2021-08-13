Первая охота юного леопарда: видео

Документальный сериал BBC One о парке Серенгети позволяет увидеть жизнь его обитателей с самого близкого расстояния и стать свидетелями самых интересных сцен. Недавно операторы проследили за семейством леопардов, где детеныши как раз подросли достаточно, чтобы отправиться познавать мир вокруг и предпринять первые попытки поохотиться. Малыши, быть может, и хотели бы весь день возиться друг с другом, но мать решительно ведет их на охоту.
Сначала юный леопард натыкается на черепаху, но та прячется за своей броней. Большие кошки вполне могут иногда полакомиться черепахой, но процесс извлечения рептилий из панциря слишком трудоемкий, и котенку он точно не под силу.
Тогда малыш отправляется дальше и видит группу карликовых мангустов (Helogale parvula). Эти африканские юркие хищники вырастают до 23 см и имеют массу до 420 г – для небольшого леопарда это вполне достойная добыча. Но и нелегкая – юные леопарды долго гоняются за мангустами, однако настигнуть хотя бы одного у них так и не получается.
Вскоре одному из детенышей все-таки улыбается удача – он ловит довольно аппетитного грызуна и под одобрительным взглядом матери забирается на дерево, чтобы спрятать жертву, как все взрослые леопарды.
Однако в последний момент все идет не по плану – котенок не справляется с подъемом на раскидистое дерево и кубарем катится вниз, тщетно пытаясь уцепиться за ствол или за ветви. В суматохе он роняет из пасти тушку грызуна и спрыгивает за ней обратно на землю. Ну что ж, не поваляешь – не поешь!
Взрослый леопард в сутки съедает около 4 кг мяса. Посмотрите на необычную тактику его охоты.