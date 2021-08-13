Первая охота юного леопарда: видео

Документальный сериал BBC One о парке Серенгети позволяет увидеть жизнь его обитателей с самого близкого расстояния и стать свидетелями самых интересных сцен. Недавно операторы проследили за семейством леопардов, где детеныши как раз подросли достаточно, чтобы отправиться познавать мир вокруг и предпринять первые попытки поохотиться. Малыши, быть может, и хотели бы весь день возиться друг с другом, но мать решительно ведет их на охоту.

Сначала юный леопард натыкается на черепаху, но та прячется за своей броней. Большие кошки вполне могут иногда полакомиться черепахой, но процесс извлечения рептилий из панциря слишком трудоемкий, и котенку он точно не под силу.