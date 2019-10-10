Корова по имени Кага умерла в исследовательском центре животноводства префектуры Исикава. Она была близнецом Ното, умершей в мае прошлого года.

Клонированные животные родились в июле 1998 года в совместном научном исследовании с Университетом Киндай. Биологи использовали технологию, использовавшуюся для клонирования британской овцы Долли – первого в мире клонированного взрослого животного, появившегося на свет в 1996 году.