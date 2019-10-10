Корова по имени Кага умерла в исследовательском центре животноводства префектуры Исикава. Она была близнецом Ното, умершей в мае прошлого года.
Клонированные животные родились в июле 1998 года в совместном научном исследовании с Университетом Киндай. Биологи использовали технологию, использовавшуюся для клонирования британской овцы Долли – первого в мире клонированного взрослого животного, появившегося на свет в 1996 году.
World's first cloned cow dies in Japan – Tokyo, Oct 10 (IANS) The world's first cloned cow, named Kaga, has died due to natural causes aged 21 years and three months at the same research centre in Japan where it was born, government sources ... https://t.co/0oLk2vE4g6 pic.twitter.com/Gfppbmb49m— Soumen Sarkar (@soumenspeak) October 10, 2019
В последние дни Кага уже не могла самостоятельно стоять на ногах и получала пищевые добавки вместе с противовоспалительными капельницами.
В 2006 году в Исикаве клонировали в общей сложности 14 коров. В 2009 году проект свернули, так как в Японии было ограничено распространение клонированного коровьего мяса. Животных содержали в исследовательском центре для изучения продолжительности жизни клонированных особей.