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Звери

Первая в мире клонированная корова умерла в Японии. Она прожила 21 год

10 октября 2019
Средняя продолжительность жизни коров составляет около 20 лет.

Корова по имени Кага умерла в исследовательском центре животноводства префектуры Исикава. Она была близнецом Ното, умершей в мае прошлого года.

Клонированные животные родились в июле 1998 года в совместном научном исследовании с Университетом Киндай. Биологи использовали технологию, использовавшуюся для клонирования британской овцы Долли – первого в мире клонированного взрослого животного, появившегося на свет в 1996 году.

 

В последние дни Кага уже не могла самостоятельно стоять на ногах и получала пищевые добавки вместе с противовоспалительными капельницами.

В 2006 году в Исикаве клонировали в общей сложности 14 коров. В 2009 году проект свернули, так как в Японии было ограничено распространение клонированного коровьего мяса. Животных содержали в исследовательском центре для изучения продолжительности жизни клонированных особей.