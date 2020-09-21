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Звери

Первая в мире собачья «автобиография»

Дарья Серединская
21 сентября 2020
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Красавец Джой – прототип героя книги, написанной Маргарет Маршалл Саундерс
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В 1894 году писательница Маргарет Маршалл Саундерс написала первую в мире собачью «автобиографию» под названием «Красавец Джой».

Повествование велось от лица реально существующего пса. Его историю женщина услышала от Луизы, жены своего брата и настолько вдохновилась ею, что даже решила написать книгу. Красавец Джой был среднего размера собакой коричневого цвета. Его первый хозяин издевался над ним, бил, а однажды отрезал уши и хвост. В 1890 году от верной погибели пса спас отец Луизы. Девушка выходила его и, несмотря на изуродованную внешность, назвала его Красавец Джой.

Приехавшая в гости Маргарет была потрясена и положила историю пса в основу своей книги, позже ставшей бестселлером! «Красавец Джой» пользовался огромным успехом. Это была первая канадская книга, изданная тиражом более миллиона экземпляров и переведенная на 10 языков.

Печальная история имела счастливый конец — как в книге, так и в жизни. Получив свободу от жестокого хозяина, Джой прожил долгую и счастливую жизнь. Он даже смог отомстить мучителю, поймав его при попытке проникнуть в дом Луизы. Сегодня в честь собаки со столь нелегкой судьбой назван парк в окрестностях Мифорда (Канада).

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