Первое правило бойцовского клуба жирафов: размер имеет значение

Жирафы могут вести себя крайне агрессивно, когда сражаются в брачный период, и ободранная кожа или сломанные рожки (оссиконы) — это еще не самые серьезные травмы, которые получают разъяренные самцы.
Для того, чтобы выходить из битвы победителем, нужен опыт, и жирафы регулярно проводят спарринги — тренировки по оттачиванию бойцовских навыков. Изучением поведения жирафов в Южной Африке занимались биологи из Манчестерского университета. В период с ноября 2016 года по май 2017 года они задокументировали 118 таких случаев, и это дало им возможность сделать необычный вывод.
Оказалось, что в спаррингах участвуют только животные одинакового возраста и размера. Жирафы понимают, что более сильная крупная особь легко покалечит более слабую и мелкую, и в этом случае ни одна сторона не получит полезных навыков.
Когда пара «укомплектована», участники сражаются «уважительно и мягко»: они просто оттачивают свои движения, не стремясь нанести противнику повреждения. Если один из них совершает ошибку (например, направляя шею в другую сторону), его партнер останавливается, чтобы дать тому время занять правильную позицию. А если бойцы все же увлекаются, и их занятие начинает походить на настоящую драку — в конфликт вмешивается более взрослый жираф и разнимает партнеров.
Первые наблюдения спаррингов были сделаны еще в 1958 году, и тогда прозвучало предположение, что они проводятся с целью доминирования. Новое исследование опровергает эту гипотезу: когда жирафам не нужно ничего делить, они просто тренируются, притом делают это максимально эффективно.
Узнайте тайну бабушек-жирафов.