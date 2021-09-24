Первое правило бойцовского клуба жирафов: размер имеет значение

Для того, чтобы выходить из битвы победителем, нужен опыт, и жирафы регулярно проводят спарринги — тренировки по оттачиванию бойцовских навыков. Изучением поведения жирафов в Южной Африке занимались биологи из Манчестерского университета. В период с ноября 2016 года по май 2017 года они задокументировали 118 таких случаев, и это дало им возможность сделать необычный вывод.

Оказалось, что в спаррингах участвуют только животные одинакового возраста и размера. Жирафы понимают, что более сильная крупная особь легко покалечит более слабую и мелкую, и в этом случае ни одна сторона не получит полезных навыков.