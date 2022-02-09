Первому в мире клонированному черноногому хорьку ищут пару. Это поможет спасти вид от вымирания

Сейчас самка-клон достигла годовалого возраста.
В 2020 году американские ученые успешно клонировали черноногого хорька (Mustela nigripes). Для этого они использовали сохранившиеся клетки самки, умершей более 30 лет назад. Животное относится к вымирающим видам: основные причины стремительного сокращения популяции – это исчезновение среды обитания и болезни, занесенные человеком. Кроме того, меры по борьбе с луговыми собачками отразились и на хорьках: у них стало меньше доступной им пищи.
В результате численность черноногого хорька сократилась всего до нескольких сотен особей. Этого слишком мало, чтобы популяция возродилась и, к тому же, это увеличивает риск низкого генетического разнообразия. Именно потому попытки возродить редких зверей методом клонирования крайне важны.
Ученые впервые клонировали черноногого хорька для спасения целого вида
Теперь биологи отчитались о том, как живется первой в мире клонированной особи этого вида. 10 декабря 2021 года самочка черноногого хорька по имени Элизабет Энн отметила день рождения, и с этого времени она считается половозрелой. Зверек живет в центре восстановления вида National Black-footed Ferret Conservation Center, и специалисты регулярно проводят осмотры как Элизабет Энн, так и ее сородичей.
Теперь перед учеными стоит новая задача: уникальной самке требуется идеальный партнер. Помимо максимального разнообразия генетического материала, к нему предъявляются дополнительные требования: он должен быть опытным отцом здорового потомства и, кроме того, «он должен быть нежным».
Мягкость характера биологи действительно считают важным качеством для черноногих хорьков: в дикой природе спаривание представителей этого вида может длиться до трех часов, и лишняя агрессия может напугать Элизабет Энн, чье здоровье необыкновенно ценно.
Посмотрите, как выглядят детеныши черноногих хорьков.