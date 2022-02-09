Первому в мире клонированному черноногому хорьку ищут пару. Это поможет спасти вид от вымирания

Сейчас самка-клон достигла годовалого возраста.

В 2020 году американские ученые успешно клонировали черноногого хорька (Mustela nigripes). Для этого они использовали сохранившиеся клетки самки, умершей более 30 лет назад. Животное относится к вымирающим видам: основные причины стремительного сокращения популяции – это исчезновение среды обитания и болезни, занесенные человеком. Кроме того, меры по борьбе с луговыми собачками отразились и на хорьках: у них стало меньше доступной им пищи.

В результате численность черноногого хорька сократилась всего до нескольких сотен особей. Этого слишком мало, чтобы популяция возродилась и, к тому же, это увеличивает риск низкого генетического разнообразия. Именно потому попытки возродить редких зверей методом клонирования крайне важны.

Ученые впервые клонировали черноногого хорька для спасения целого вида читать

Теперь биологи отчитались о том, как живется первой в мире клонированной особи этого вида. 10 декабря 2021 года самочка черноногого хорька по имени Элизабет Энн отметила день рождения, и с этого времени она считается половозрелой. Зверек живет в центре восстановления вида National Black-footed Ferret Conservation Center, и специалисты регулярно проводят осмотры как Элизабет Энн, так и ее сородичей.

Теперь перед учеными стоит новая задача: уникальной самке требуется идеальный партнер. Помимо максимального разнообразия генетического материала, к нему предъявляются дополнительные требования: он должен быть опытным отцом здорового потомства и, кроме того, «он должен быть нежным».

Фото: National Black-footed Ferret Conservation Center

Мягкость характера биологи действительно считают важным качеством для черноногих хорьков: в дикой природе спаривание представителей этого вида может длиться до трех часов, и лишняя агрессия может напугать Элизабет Энн, чье здоровье необыкновенно ценно.

Посмотрите, как выглядят детеныши черноногих хорьков.