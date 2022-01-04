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Звери

Первые «шаги» малыша-ламантина: видео

Анастасия Баринова
04 января 2022
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Фото: Burgers' Zoo
Эти животные относятся к вымирающим видам.

В Бургерс Зоо — зоопарке, расположенном в Арнеме (Нидерланды) — 30 декабря на свет появился обыкновенный или американский ламантин (Trichechus manatus). На планете их осталось около 8 000, и только 9 зоопарков Европы имеют этих редких представителей фауны. В общей сложности природоохранные центры заботятся о 39 особях: это 24 самца и 14 самок. Теперь к этому числу примкнул новорожденный малыш, который живет в Арнеме со своими родителями.  Его пол пока не известен; смотрители надеются, что это — самка, поскольку их в неволе значительно меньше.

Ламантины очень требовательны к окружающей среде, и содержать их очень дорого. Два взрослых ламантина съедают около 60–70 кг пищи в день. В зоопарке это в основном такие растения, как сельдерей, люцерна, салат, шпинат или брокколи, а в дикой природе это водные травы.

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Отцу новорожденного — почти 20 лет; он появился на свет в зоопарке во Франции. Матери — 8,5 лет, она из датского города Оденсе. Узнайте больше об угрозах, с которыми сталкиваются ламантины.

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