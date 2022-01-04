Первые «шаги» малыша-ламантина: видео

В Бургерс Зоо — зоопарке, расположенном в Арнеме (Нидерланды) — 30 декабря на свет появился обыкновенный или американский ламантин (Trichechus manatus). На планете их осталось около 8 000, и только 9 зоопарков Европы имеют этих редких представителей фауны. В общей сложности природоохранные центры заботятся о 39 особях: это 24 самца и 14 самок. Теперь к этому числу примкнул новорожденный малыш, который живет в Арнеме со своими родителями. Его пол пока не известен; смотрители надеются, что это — самка, поскольку их в неволе значительно меньше.