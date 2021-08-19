Пес из России получил итальянскую награду «собачьей верности». Он спас девочку от изнасилования
В итальянском городе Сан-Рокко-ди-Камольи, расположенном неподалеку от Генуи, с 1961 года проводится награждение собак за их верную службу. 16 августа мероприятие «Premio Internazionale Fedeltà del Cane» состоялось уже в 60-й раз.
Впервые одним из призеров стал участник из России: немецкая овчарка по кличке Волк-Меркурий. Собака работает в Центре кинологической службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Девятилетний пес удостоен награды «Собачья верность» за то, что спас от изнасилования 15-летнюю девочку. Это произошло в Ломоносове в 2020 году. Взяв след пропавшей школьницы, он привел полицейских к заброшенному дому, где мужчина удерживал свою жертву. Преступление удалось предотвратить. В ходе следственных действий выяснилось, что 36-летний мужчина был рецидивистом.
О присуждении награды инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой официально сообщила глава оргкомитета премии Соня Джентозо по видеосвязи. Волк-Меркурий – первая собака, с которой Мария начала работать в полиции в 2001 году. В ЦКС они вместе перешли в 2017 год. В момент знакомства Марии показалось, что пес отличается суровым и недружелюбным характером, и она приготовилась к сложностям совместной службы, но он оказался адекватным, игривым и восприимчивым, став не только коллегой, но и членом ее семьи.
До пандемии в итальянский городок съезжались собаководы со всего мира, но теперь зарубежные участники узнают о наградах в ходе видеотрансляции.
Помимо Волка-Меркурия, в этом году наградой были отмечены 11 собак из Италии. В числе призеров – 4-летний чихуахуа Амон: его 71-летняя хозяйка во время прогулки упала в глубокий овраг, из которого не могла выбраться самостоятельно. На протяжении восьмидесяти часов пес не оставлял женщину и своим громким визгом привлек внимание людей. Сам он все это время не покидал место происшествия даже для того, чтобы попить воды.
10-летний чехословацкий влчак Акела нашел пожилого человека, которого родственники безуспешно искали два дня. Мужчина заблудился в лесах, окружавших его село.
Невероятный героизм проявил трехлетний Анубис: помесь немецкой и гренландской овчарки. Он всегда был верным спутником своей хозяйке, 18-летней Ребекке, страдающей от эпилептических припадков. Один из них случился прямо на проезжей части, и пес встал по ходу движения, готовый принять первый удар на себя. Так и произошло: машина не заметила лежащую на дороге девушку и сбила собаку. Спасение последовало незамедлительно: у матери Ребекки срабатывает оповещение в случае припадков дочери, и пострадавшую девушку, как и защитившего ее пса, вовремя доставили в больницу.
А двухлетняя немецкая овчарка Бьянка проявила невероятные таланты на службе в полиции. Всего за два месяца она помогла коллегам найти 36,24 кг марихуаны.
Премия «Собачья верность» посвящена местному псу по имени Пуччи. Бездомная собака подружилась с местными школьниками, встречала их перед церковью и провожала до школы и после занятий – обратно, где их забирали родственники.
Мировым символом верности является Хатико из Японии, но подобные примеры показывают многие собаки по всей планете.