Пес из России получил итальянскую награду «собачьей верности». Он спас девочку от изнасилования

Девятилетний пес удостоен награды «Собачья верность» за то, что спас от изнасилования 15-летнюю девочку. Это произошло в Ломоносове в 2020 году. Взяв след пропавшей школьницы, он привел полицейских к заброшенному дому, где мужчина удерживал свою жертву. Преступление удалось предотвратить. В ходе следственных действий выяснилось, что 36-летний мужчина был рецидивистом.

О присуждении награды инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой официально сообщила глава оргкомитета премии Соня Джентозо по видеосвязи. Волк-Меркурий – первая собака, с которой Мария начала работать в полиции в 2001 году. В ЦКС они вместе перешли в 2017 год. В момент знакомства Марии показалось, что пес отличается суровым и недружелюбным характером, и она приготовилась к сложностям совместной службы, но он оказался адекватным, игривым и восприимчивым, став не только коллегой, но и членом ее семьи.

До пандемии в итальянский городок съезжались собаководы со всего мира, но теперь зарубежные участники узнают о наградах в ходе видеотрансляции.