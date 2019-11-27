Пес оберегает спасенного сироту-жирафа: видео

17 ноября в приют для носорогов в Лимпопо (ЮАР) обратился местный фермер, который нашел неподалеку слабого и обезвоженного детеныша жирафа возрастом всего около двух дней. Его мать, возможно, погибла от рук браконьеров.
Детенышу оказали срочную помощь. Доктор Пьер Бестер установил животному внутривенный катетер для введения необходимых питательных веществ.
Смотрители приюта рассказали, что как только жирафенок, которому дали имя Джаз, прибыл в заведение, за ним начала присматривать бельгийская овчарка (малинуа) по имени Хантер. Пока детеныш находился в коме, пес был так взволнован, что даже отказывался от еды.
Пес, который помогает работникам носорожьего госпиталя в борьбе с браконьерами, «по уши влюбился» в нового гостя приюта. Хантер ни на шаг не отходит от жирафенка, охраняет его и заботится. Он даже не подпускает к нему собственного четверолапого брата, который тоже работает в приюте.
Состояние детеныша с тех пор значительно улучшилось, он начал пить молоко, есть пищу и уже может самостоятельно передвигаться по вольеру на своих тонких ножках. Под бдительным присмотром пса жираф пошел на поправку – и уже начал есть самостоятельно, попробовав на вкус листья акации.
Планируется, что в будущем, когда маленький жираф подрастет и окрепнет, его отпустят в дикую природу.