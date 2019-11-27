Пес оберегает спасенного сироту-жирафа: видео

17 ноября в приют для носорогов в Лимпопо (ЮАР) обратился местный фермер, который нашел неподалеку слабого и обезвоженного детеныша жирафа возрастом всего около двух дней. Его мать, возможно, погибла от рук браконьеров.

Детенышу оказали срочную помощь. Доктор Пьер Бестер установил животному внутривенный катетер для введения необходимых питательных веществ.

Смотрители приюта рассказали, что как только жирафенок, которому дали имя Джаз, прибыл в заведение, за ним начала присматривать бельгийская овчарка (малинуа) по имени Хантер. Пока детеныш находился в коме, пес был так взволнован, что даже отказывался от еды.