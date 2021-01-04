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Пещерный обед амурского леопарда попал на видео в Приморье

ФГБУ «Земля леопарда»
04 января 2021
Леопард в пещере.jpeg
Уникальные кадры с дальневосточным леопардом, который трапезничает оленем в лесном гроте, получены в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Осторожная краснокнижная кошка позволила разглядеть себя во всей красе.

На видео леопард несколько раз покидает свою «столовую», реагируя на различные звуки дикой природы, и возвращается снова. Добыть такие кадры – большая удача для исследователей, позволяющая узнать дополнительную информацию о поведении пятнистых хищников. Запись получена с помощью фотоловушки – такие устройства позволяют наблюдать за дикими животными и при этом не беспокоить их. Камеру установили сотрудники отдела туризма во время экспедиции в рамках поиска новых мест для проведения туров для гостей нацпарка.

Заснять трапезу леопарда под подобными каменными сводами в дикой природе удаётся крайне редко. Пещеры используются дальневосточными леопардами как места отдыха, в которых можно спрятаться от зноя или ненастной погоды.

Учёным удалось идентифицировать запечатлённую особь по индивидуальному узору пятен на шкуре – это молодая самка под номером Leo 117F. Впервые она была зарегистрирована на «Земле леопарда» в 2017 году и отмечается на фотоловушках нечасто. На новом видео хищница выглядит здоровой – проблем с пропитанием она испытывать не должна. По оценкам специалистов, Leo 117F сейчас около четырёх лет.

Дальневосточный леопард – редчайший подвид леопарда. В начале 21-го века в дикой природе оставалось всего около 35 хищников, однако благодаря работе «Земли леопарда» эта цифра выросла втрое: в России отмечено 97 взрослых леопардов.

Возможность заснять дальневосточного леопарда на фото или видео есть не только у учёных. В национальном парке туристы могут запечатлеть редчайшую в мире крупную кошку с помощью специальных фотоукрытий. Это единственное в мире место, позволяющее в комфортных условиях увидеть этого скрытного хищника в естественной среде. Кроме того, туристы могут сами устанавливать фотоловушки под руководством опытных специалистов во время многодневного тура «По следам диких кошек».

Так, именно снимок с фотоловушки в нацпарке принес победу российскому фотографу в международном престижном конкурсе  Wildlife Photographer of the Year.

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