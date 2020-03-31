Питомец из приюта поможет скрасить карантин

В эти дни жители множества стран мира находятся в режиме домашней изоляции. Это отразилось на всех аспектах жизни, и среди множества организаций, испытывающих последствия текущей ситуации, оказались приюты для животных. Представители фауны продолжают попадать в беду, но люди стали жертвовать приютам меньше денег. Кроме того, если раньше можно было выбрать животное, зайдя в приют, то теперь посещения запрещены или ограничены. В результате питомцы рискуют не получить должный уход или не найти хозяина.

Один из австралийских приютов привел пример на основе данных за февраль, когда карантина еще не было. Тогда его сотрудники спасли 114 кошек и собак, из числа которых 111 отправились по новым домам. Но для других видов животных — от сельскохозяйственных до хомячков или домашних свинок — эти показатели не так позитивны: из 28 спасенных особей только одну забрали домой. Между тем общие траты составили около 41 тысячи австралийских долларов (около 23 000 евро). С учетом того, что в марте помощь извне в приюты больше не поступает, эти организации пересматривают принципы своей работы — они перестают спасать новых животных, а сотрудникам серьезно снижена зарплата.