По северу распространяется тюленья чума

Авторы исследования проследили пути распространения PDV в последние 15 лет, собрав образцы крови у живых и погибших тюленей. Оказалось, что эпидемии вспыхивали в сезоны, когда площадь морского льда была нетипично маленькой. Пики эпидемии пришлись на 2003 и 2009 годы, и именно эти временные промежутки совпали со значительным сокращением площади арктических льдов.

«Льды продолжают таять, что дает этому вирусу и другим патогенам новые возможности для распространения. Нужно срочно понять, как именно распространяется чума тюленей, и выяснить какие другие виды животных могут быть затронуты этой инфекцией», — говорит Элизабет ван Вормер, эколог из Калифорнийского университета в Дэвисе.