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National Geographic №194, ноябрь 2019
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Звери

По северу распространяется тюленья чума

11 ноября 2019
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Морской лев (Otariinae) в Уипснейдском зоопарке
Фото: Barney Moss/flickr.com
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Тюлень близ города Яхотс (Орегон, США)
Фото: Tony Grover/flickr.com
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Морской заяц или лахтак (Erignathus barbatus) на леднике Монако (Шпицберген)
Фото: kerryinlondon/flickr.com
Согласно новому исследованию, смертельный для тюленей вирус распространяется быстрее из-за потепления и таяния морского арктического льда.

В 2002 году Phocine distemper virus (PDV), также называемый вирусом чумы морских свиней, стал причиной гибели тысяч морских тюленей в Арктике. Спустя два года аналогичная вспышка заболевания была зафиксирована на Аляске у северных морских выдр. Это заставило ученых задуматься, как вирус из Арктики добрался до Северной Америки. Исследователи пришли к выводу, что в результате таяния морских льдов многие тюлени мигрировали к берегам Аляски и там распространили инфекцию.

«Потеря льда заставляет морских животных добывать себе пищу в новых местах, а устранение физических преград способствует появлению новых маршрутов движения», – Трейси Голдштейн, соавтор исследования.

Авторы исследования проследили пути распространения PDV в последние 15 лет, собрав образцы крови у живых и погибших тюленей. Оказалось, что эпидемии вспыхивали в сезоны, когда площадь морского льда была нетипично маленькой. Пики эпидемии пришлись на 2003 и 2009 годы, и именно эти временные промежутки совпали со значительным сокращением площади арктических льдов.

«Льды продолжают таять, что дает этому вирусу и другим патогенам новые возможности для распространения. Нужно срочно понять, как именно распространяется чума тюленей, и выяснить какие другие виды животных могут быть затронуты этой инфекцией», — говорит Элизабет ван Вормер, эколог из Калифорнийского университета в Дэвисе.