Побудка тушканчиков в Московском зоопарке: фото и видео

В Московском зоопарке к клубу проснувшихся – суркам, енотам и енотовидной собаке Бубе – присоединились тушканчики. Однако в отличие от «коллег по сну», спячка тушканчиков – гораздо более тонкий процесс.
Летом и осенью им предлагают высококалорийную зерновую смесь. Так тушканчики набирают запас жира на период почти полугодовой спячки. Их укладывают спать в специальные холодильники, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном.
Еженедельно зоологи проверяют состояние тушканчиков, взвешивают их. Когда масса питомца падает примерно до летнего уровня – его пора будить, резервы истощились. Рацион после выхода меняется на весенний. Тушканчикам предлагают больше сочных кормов (яблоко, морковь) и свежей зелени (пророщенная пшеница). Ведь в природе после пробуждения из спячки тушканчики питаются только свежей зеленью и проросшими семенами.
Когда тушканчик впадает в зимний сон, температура его тела падает с 37 до примерно 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6. Поэтому процесс пробуждения занимает несколько часов. Для вывода из спячки тушканчика днем перемещают вместе с домиками в теплое помещение. Питомец постепенно согревается и пробуждается ночью. Тогда он обнаруживает поблизости любимый корм и приступает к первой за несколько месяцев трапезе.
Сейчас у нас содержатся три тушканчика: два малых земляных зайца и один большой. Несмотря на то, что эти виды не являются редкими, работа с ними имеет огромную научную значимость, поскольку их биология (особенно зимний сон) изучена недостаточно.
«Московский зоопарк уже несколько лет проводит уникальные наблюдения за спячкой тушканчиков, отрабатывая методику содержания представителей семейства тушканчиковых в неволе. К сожалению, в современном мире даже те виды, чье состояние пока кажется благополучным, могут внезапно стать уязвимыми и даже исчезающими», – отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.