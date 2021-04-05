Побудка тушканчиков в Московском зоопарке: фото и видео

В Московском зоопарке к клубу проснувшихся – суркам, енотам и енотовидной собаке Бубе – присоединились тушканчики. Однако в отличие от «коллег по сну», спячка тушканчиков – гораздо более тонкий процесс.

Летом и осенью им предлагают высококалорийную зерновую смесь. Так тушканчики набирают запас жира на период почти полугодовой спячки. Их укладывают спать в специальные холодильники, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном.