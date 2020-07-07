Почему большие панды едят лишь бамбук, если они – медвежьи?

В дикой природе рацион большой панды (Ailuropoda melanoleuca) почти полностью состоит из бамбука. Это обусловлено эволюционными процессами: кишечник панд не предназначен для переваривания мяса, при этом для защиты от бамбуковых щепок пищевод и желудок у этих животных выстлан толстым слоем упругой слизистой ткани. А «большой палец» на передних лапах является видоизмененной сесамовидной костью запястья и позволяет управляться даже с самыми тонкими побегами бамбука.
Но это растение имеет невысокую питательную ценность, и в результате медведи в сутки должны съедать от 10 до 40 кг бамбука. Но и этого было бы не достаточно для зверей, чья масса может достигать 160 кг. Ученые догадывались, что при такой бедной диете панды остаются здоровыми благодаря низким затратам энергии. В 2015 году эту гипотезу удалось доказать.
Международная группа биологов, включающая ученых из Китая и Великобритании, установив GPS-метки, изучила скорость метаболизма панд — как диких, так и живущих в неволе. Оказалось, что ежедневные энергетические затраты (ЕЭЗ) у больших панд составляют только 38% процентов от среднего показателя млекопитающих с той же массой тела. 90-килограммовая панда тратит менее 50% энергии, которую затрачивает 90-килограммовый человек.
Дикие панды активнее тех, что живут в зоопарках, однако и их результаты (45%) далеки от обычных. В среднем, эти животные отдыхают более половины суток, а в час передвигаются не дальше, чем на 20 метров. По сути, панды тратят даже меньше энергии, чем коалы, спящие практически весь день.
Изучение внутренних органов показало мозг, печень и почки у бамбуковых медведей значительно меньше, чем аналогичные органы других представителей семейства медвежьих, а гормоны щитовидной железы находятся на минимальном уровне — таком же, как и у находящихся в спячке бурых медведей. Это стало возможным благодаря мутации гена DUOX2: у человека его утрата приводит к пониженной активности щитовидной железы.
Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, показывают, что большие панды эволюционно приспособились к бамбуковой пище благодаря своим минимальным энергетическим затратам и гормональному фону. Однако это же и привело вид на грань исчезновения: безопасных бамбуковых зарослей на планете не так много, с каждым годом их становится все меньше. В зоопарках мира этих животных кормят особым «печеньем» из прессованных волокон бамбука.
Узнайте, чем отличаются большие панды от малых; прочтите, на какие хитрости могут идти панды ради вкусной еды.