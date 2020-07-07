Почему большие панды едят лишь бамбук, если они – медвежьи?

В дикой природе рацион большой панды (Ailuropoda melanoleuca) почти полностью состоит из бамбука. Это обусловлено эволюционными процессами: кишечник панд не предназначен для переваривания мяса, при этом для защиты от бамбуковых щепок пищевод и желудок у этих животных выстлан толстым слоем упругой слизистой ткани. А «большой палец» на передних лапах является видоизмененной сесамовидной костью запястья и позволяет управляться даже с самыми тонкими побегами бамбука.

Но это растение имеет невысокую питательную ценность, и в результате медведи в сутки должны съедать от 10 до 40 кг бамбука. Но и этого было бы не достаточно для зверей, чья масса может достигать 160 кг. Ученые догадывались, что при такой бедной диете панды остаются здоровыми благодаря низким затратам энергии. В 2015 году эту гипотезу удалось доказать.

Международная группа биологов, включающая ученых из Китая и Великобритании, установив GPS-метки, изучила скорость метаболизма панд — как диких, так и живущих в неволе. Оказалось, что ежедневные энергетические затраты (ЕЭЗ) у больших панд составляют только 38% процентов от среднего показателя млекопитающих с той же массой тела. 90-килограммовая панда тратит менее 50% энергии, которую затрачивает 90-килограммовый человек.