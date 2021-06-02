Почему этот черный медведь – белый?

Старейшины рассказывают, что Ворон-создатель превратил промерзшую Землю в цветущий сад. Но, дабы все помнили о ледниковом периоде, он сделал так, чтобы каждый десятый черный медведь рождался белым. Ученые называют такого зверя кермодским, а местные жители — медведем-призраком или духом. Они верят, что это — священное и даже потустороннее животное.

Однако особенности белых медведей легче объяснить с научной точки зрения, чем с фольклорной. По роду и виду белый медведь принадлежит к черным. Если оба родителя (вне зависимости от цвета) имеют одинаковую мутацию в гене, отвечающем за выработку пигмента, то детеныши родятся белыми.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, генетики собрали образцы медвежьей шерсти, а затем проанализировали ДНК. Выяснилось, что из 220 медведей 22 унаследовали «ген белой шерсти» от обоих родителей и стали белыми. Брачный сезон длится у медведей с мая по июль. Как и у многих других медвежьих, оплодотворенные яйцеклетки не сразу прикрепляются к стенке матки. А если медведице не хватает сил выносить плод, эмбрионы не прикрепятся, и беременность не наступит. Но если медведица здорова, осенью эмбрионы закрепятся в матке, и зимой родится от одного до пяти медвежат.

Осенью, когда звери активно ловят лосося, чтобы накопить жир на зиму, священный медведь использует свои преимущества. По результатам исследования 2009 года, в светлое время суток рыба чаще уплывает от черного медведя, чем от белого: тот менее заметен на фоне неба.