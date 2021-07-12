Почему каланам не холодно в океане: новое исследование

Каланы, или морские выдры (Enhydra lutris) способны задерживать дыхание до восьми минут, когда они ныряют за моллюсками и крабами. Однако оставалось непонятным, как эти самые маленькие из морских млекопитающих не замерзают в холодных водах океана, в котором живут.
Животные проводят большую часть своего времени в воде, которая отводит тепло от тела примерно в 23 раза быстрее, чем воздух. Их среда обитания в северной части Тихого океана – это вода температурой от 0 до 15 °C. Калан — рекордсмен по густоте шерсти в животном мире: на 1 кв.см. шкуры приходится около 100 тыс. волосков! Но под этим густым мехом совсем нет жира, который согревает тюленей, китов и моржей, и в таком случае намокший мех для теплоизоляции будет не так уж полезен. Исследованием этого вопроса занялись биологи из Техасского университета A&M.
Из предыдущих научных работ уже было известно, что каланы сжигают много энергии: примерно в три раза больше, чем остальные животные их размера. Компенсируя эти затраты, они потребляют рекордное количество пищи: до 25 процентов своей массы тела в день.
Чтобы понять, какие ткани в теле каланов используют эту энергию, и как она производит тепло, биологи рассматривали два вида образцов скелетной мышечной ткани морских выдр. Первая группа принадлежала уже умершим животным, а вторая изучалась в реальном времени при помощи каланов, живущих в аквариуме Монтерей-Бей. Их спасли из угрожающих обстоятельств в естественной среде, они прошли реабилитацию и готовились к выпуску обратно.
Скелетная мышечная ткань отвечает за произвольные движения; это одна из наиболее метаболически активных тканей организма. Она составляет от 40 до 50 процентов массы большинства млекопитающих, что делает ее самой крупной тканью в организме. При сокращении во время упражнений или даже при дрожи мышцы выделяют тепло, но в исключительных случаях тепло выделяется в ходе процесса, называемого «неподвижным термогенезом».
Для большинства млекопитающих неподвижный термогенез был бы непозволительным расходованием ресурсов, и он в их организмах не запускается. В свою очередь каланы стали исключением, научившись использовать эту способность организма. На выработку подобной «утечки» энергии у них приходится до 41 процента метаболической емкости клеток: это до семи раз выше, чем у других млекопитающих, включая хаски, лошадей, морских слонов, крыс и людей.
Подводя итоги исследования, биологи говорят, что такая способность скелетной мышечной ткани изменяться в соответствии с потребностями стала критически важной для выживания этих животных в условиях, которые считаются экстремальными. Кроме того, изучение особой работы метаболической системы каланов может однажды помочь людям решить проблемы ожирения.
Почитайте наш спецрепортаж о каланах с Северных Курильских островов – в прошлом году корреспондент National Geographic Россия ездила туда искать и считать морских выдр.