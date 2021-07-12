Почему каланам не холодно в океане: новое исследование

Каланы, или морские выдры (Enhydra lutris) способны задерживать дыхание до восьми минут, когда они ныряют за моллюсками и крабами. Однако оставалось непонятным, как эти самые маленькие из морских млекопитающих не замерзают в холодных водах океана, в котором живут.

Животные проводят большую часть своего времени в воде, которая отводит тепло от тела примерно в 23 раза быстрее, чем воздух. Их среда обитания в северной части Тихого океана – это вода температурой от 0 до 15 °C. Калан — рекордсмен по густоте шерсти в животном мире: на 1 кв.см. шкуры приходится около 100 тыс. волосков! Но под этим густым мехом совсем нет жира, который согревает тюленей, китов и моржей, и в таком случае намокший мех для теплоизоляции будет не так уж полезен. Исследованием этого вопроса занялись биологи из Техасского университета A&M.

Из предыдущих научных работ уже было известно, что каланы сжигают много энергии: примерно в три раза больше, чем остальные животные их размера. Компенсируя эти затраты, они потребляют рекордное количество пищи: до 25 процентов своей массы тела в день.