Почему кошки «дружат» с человеком лишь наполовину?

Научную работу провели ученые из Института генома при Вашингтонском университете (2014). Проект начался еще в 2007 году; в его главную задачу входило изучение наследственных заболеваний у домашних кошек. Основным объектом исследования была кошка абиссинской породы с врожденным тяжелым заболеванием глаз. Проследив ее родословную на несколько поколений, ученые планировали найти соответствующие генетические отклонения.

Одновременно был поставлен вопрос о различиях между дикими представителями кошачьих и домашними видами. Абиссинская порода кошек — одна из древнейших на планете. Секвенировав ее геном, исследователи сравнили его с несколькими породами домашних и диких кошек, а также рядом других млекопитающих.

Как оказалось, генетически домашние кошки не так уж далеки от диких. По большинству ключевых характеристик: таким, как плотоядная диета, острое зрение или отличное чувство обоняния — различий в геноме не обнаружено. Основная разница — во внешних признаках, таких как окраска и густота шерсти, форма черепа и так далее. Но действительно важным различием стало наличие в геноме домашних кошек повышенного количества клеток нервного гребня, которые связаны с послушностью.

Исторически человек приручил это животное, чтобы обезопасить урожай от грызунов, а кошки, выполняя свою «работу», получают за нее «награду»: ласку и еду. Привыкание к такому сотрудничеству создало ген, ответственный за послушность и отделивший домашних кошек от диких.

Однако наличие ключевых «охотничьих» характеристик позволит кошкам выживать самостоятельно: то есть, по факту, человек им не нужен. На основании этого ученые делают вывод, что современные кошки, хоть и перестав быть полностью дикими, все же остаются домашними лишь наполовину.

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